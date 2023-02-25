По всій території України була повітряна тривога: Росія могла атакувати "Кинджалами"
В Україні пролунала повітряна тривога. Існувала загроза ракетного удару "Кинджалами". Тому сирени увімкнули по всій території нашої держави.
Пролунали повітряні тривоги по всій території України близько 09:20. Причиною увімкнення сирен став підйом ракетоносія "Кинджалів" МіГ-31К. Станом на 09:55 пішли відбої. Будьте обережними, коли покидатимете укриття.
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Повітряна тривога була по всій УкраїніUPD. Щойно пролунали відбої, у низці областей знову увімкнули сирени. Станом на 10:02 повітряну тривогу оголосили у Херсонській, Миколаївській і Одеській областях. Як зазначають у Monitor, існує загроза ракетного удару на Півдні. Наразі це вся відома інформація. 09:24. Моніторинговий канал Monitor повідомив про зліт винищувача МіГ-31К. Нагадуємо, що це носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал". Наявні в Україні засоби ППО не мають можливості її збити. Тож сирени лунають по всій Україні. Зауважимо, що ракетоносій "Кинджалів" можуть супроводжувати також інші повітряні судна ворога. До прикладу, винищувачі Су-30М. Станом на 09:32 карта повітряних тривог почервоніла повністю. Тож наразі кожна з областей нашої держави під загрозою ракетного удару "Кинджалом", який ворог може випустити з МіГ-31К.
Карта повітряних тривог станом на 09:35 25 лютого / Скриншот
Україна не може збивати "Кинджали"Кількома днями раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат спростував чутки про те, що Україна буцімто збила ракети "Кинджал". За його словами, з наявними в нашої держави системами, знищувати Х-47м2 можна хіба у соцмережах.
Його можна збити тільки у фейсбуку. На якихось телеграм-каналах чи ще десь. Ми не можемо збивати цю ціль. Я особисто не бачив, хто це публікував, ну і закликаю все ж таки довіряти офіційним джерелам. Якби ми збивали "Кинджал" нашими засобами ППО, першими б прокричали, що нам вдалося це зробити,
– наголосив він.