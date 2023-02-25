По всій території України була повітряна тривога: Росія могла атакувати "Кинджалами"

В Україні пролунала повітряна тривога. Існувала загроза ракетного удару "Кинджалами". Тому сирени увімкнули по всій території нашої держави.

Пролунали повітряні тривоги по всій території України близько 09:20. Причиною увімкнення сирен став підйом ракетоносія "Кинджалів" МіГ-31К. Станом на 09:55 пішли відбої. Будьте обережними, коли покидатимете укриття.

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Повітряна тривога була по всій Україні

UPD. Щойно пролунали відбої, у низці областей знову увімкнули сирени. Станом на 10:02 повітряну тривогу оголосилиЯк зазначають у Monitor , існує загроза ракетного удару на Півдні. Наразі це вся відома інформація. 09:24. Моніторинговий канал Monitor повідомив про зліт винищувача МіГ-31К. Нагадуємо, що це носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал". Наявні в Україні засоби ППО не мають можливості її збити. Тож сирени лунають по всій Україні. Зауважимо, що ракетоносій "Кинджалів" можуть супроводжувати також інші повітряні судна ворога. До прикладу, винищувачі Су-30М. Станом на 09:32 карта повітряних тривогТож наразі кожна з областей нашої держави під загрозою ракетного удару "Кинджалом", який ворог може випустити з МіГ-31К.



Карта повітряних тривог станом на 09:35 25 лютого / Скриншот

Україна не може збивати "Кинджали"

ДостеменноАле оскільки "Бєларускі Гаюн" не пише, що з території Білорусі, то можна припустити, що таки з Росії. Водночас у Monitor зауважили, щощодо зльоту ракетоносіїв у Білорусі чи "Саваслейці" в Росії. Відомо наразі лише про те, що 4 повітряні судна підняли у повітря з аеродрому Ахтубінськ, що на півночі Астраханської області. Зауважимо, що 21 липня 2022 року СтратКом повідомляв, що до аеродрому Ахтубінськ окупантиТоді висловили припущення, що вороги нарощують озброєння для майбутніх атак. Що стосується зльоту з аеродрому Ахтубінськ ракетоносіїв "Кинджал" МіГ-31К, то раніше відповідної інформації не було. Тож можемо припустити, що окупантиза період повномасштабного вторгнення. 09:40 нарешті надійшло повідомлення від "Беларускі Гаюн". У ньому наголошують, щоКористувачів мережі попрохали перевіряти інформацію та не поширювати вигадки.Кількома днями раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат спростував чутки про те, що Україна буцімто збила ракети "Кинджал". За його словами, з наявними в нашої держави системами, знищувати Х-47м2 можна хіба у соцмережах.

Його можна збити тільки у фейсбуку. На якихось телеграм-каналах чи ще десь. Ми не можемо збивати цю ціль. Я особисто не бачив, хто це публікував, ну і закликаю все ж таки довіряти офіційним джерелам. Якби ми збивали "Кинджал" нашими засобами ППО, першими б прокричали, що нам вдалося це зробити,

– наголосив він.

Тож ми вкотре закликаємо васСлід розуміти, що ворог надзвичайно підступний. І він може завдати ракетного удару у будь-яку мить. Тож залишайтеся в укриттях доти, поки не буде сигналу про відбій. Це може врятувати вам життя.