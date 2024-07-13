По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К

Повітряні сили оголошували всеукраїнську повітряну тривогу зранку 13 липня. Росіяни піднімали в небо носій "Кинджалів".

Ракетну небезпеку через зліт ворожого винищувача оголосили приблизно о 11:17. Менш ніж за годину Повітряні сили повідомили про відбій загрози.

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В небо підіймався МіГ-31К: ситуація в повітряному просторі України

12:00, 13 липня Актуальна мапа повітряних тривог Станом на цю мить повітряна тривога оголошена в таких регіонах: 11:59, 13 липня Попри відхід МіГ-31К, все ще залишається активність ворожої тактичної авіації на сході. Повітряні сили попередили, що є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. 11:58, 13 липня Відбій тривоги по МіГ-31К. Також у повітряному просторі Одещини перестав існувати ворожий розвідувальний БпЛА. 11:17, 13 липня ПС оголосили ракетну небезпеку по всій території України. З аеродрому "Саваслейка" злетів МіГ-31К. 10:53, 13 липня Спершу Повітряні сили повідомили про ворожий розвідувальник БпЛА в Одеській області. Вони попередили, що можлива робота ППО.

Нагадаємо, що МіГ-31К є носієм ракети Х-47м2 "Кинджал". Це гіперзвукова аеробалістична ракета, як може долетіти до будь-якого населеного пункту України за лічені хвилини.