По всій Україні оголосили повітряну тривогу: в небо злетів МіГ-31К

Зранку 1 грудня по всій території України оголосили повітряну тривогу. У небо здійнявся російський МіГ-31К, який є носієм ракети "Кинджал".

Традиційно через зліт МіГ-31К тривогу оголосили по всій території країни.

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Повітряна тривога у всіх областях

Моніторингові канали додатково повідомили про зліт літака-заправника ІЛ-78М з Моздока. Ймовірно, для дозаправки МіГа.Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку по всій території України через зліт МіГ-31К . Людей закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

10:58 Повітряну тривогу оголосили у Донецькій області, після чого червоними стали всі регіони України.

Головна небезпека під час зльоту МіГ-31К

Останнім часом росіяни дозаправляють МіГ-31К в повітрі, що негативно впливає на економіку та життя країни. Адже окупанти можуть тримати його у повітрі навіть понад 3 години.

Тож українська влада шукає рішення і думає, чи можна пом'якшити правила під час такої тривоги. Зокрема, відомо, що розглядається варіант з маркуванням тривог за рівнем небезпеки: помаранчевий, жовтий, червоний.

Однак у Повітряних силах наголошують, що це непросте рішення і загроза під час зльоту МіГ-31К завжди реальна. Адже під час одного з таких зльотів росіяни можуть випустити ракету "Кинджал", яка може уражати цілі на відстані до 2 тисяч кілометрів.

Це лічені хвилини підльоту до будь-якого міста України, а на Півдні чи Сході взагалі 2 – 3 хвилини. Тож якщо ракета буде випущена, люди можуть не встигнути зреагувати.

У Повітряних Силах ЗСУ також зазначали, що російські літаки МіГ-31К можуть злітати будь-коли та підіймати в небо по черзі один – два літаки. Окупанти тренуються з дозаправкою своїх літаків.