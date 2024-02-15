По всій Україні оголошували повітряну тривогу: у ЗСУ попереджали про небезпеку

По всій території України оголошували повітряну тривогу. Причиною цього став зліт винищувача МіГ-31К у Росії.

Тривога почала ширитися країною о 10:54. Закликаємо читачів не нехтувати сигналом про небезпеку й пройти до найближчого укриття.

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У Росії злетів МіГ-31К

в Україні оголосили відбій повітряної тривоги через загрозу МіГ-31К.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у Росії злетів винищувач МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет типу "Кинджал". Вони становлять загрозу для всієї країни, адже ракета здатна вражати цілі на відстані у кілька кілометрів за лічені хвилини.

Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області,

– попередили у Повітряних силах.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі

Окрім того, на Сході також існує загроза застосування балістичного озброєння. У Повітряних силах об 11:17 повідомили про пуски ракет з Бєлгородської області у напрямку Дніпропетровської області.



Мапа повітряної тривоги в Україні станом на 11:00 15 лютого 2024 року

Росія масовано атакувала Україну вдосвіта 15 лютого

Повітряні сили уночі 15 лютого повідомили, що був зафіксований зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Тривогу спочатку оголосили на Сході й Півдні, а згодом вона поширилася на всю територію України.

Окрім того, ворог також атакував "Калібрами", які запустив з Чорного моря, та балістичними ракетами. Усього було зафіксовано пуски 26 ракет різних типів. Сили та засоби ППО успішно збили 13 ворожих ракет.

Вибухи лунали у Києві, Львові, Дніпрі, Запоріжжі, а також у Хмельницькій та Івано-Франківській областях. На жаль, уникнути руйнувань не вдалося.

Зокрема, під ударом ворога опинилися інфраструктурні об'єкти у Львові. Окупанти атакували енергооб'єкти – трансформаторну підстанцію та інше. Вибуховою хвилею також було вибито понад 400 вікон у багатоповерхівках. Відомо щонайменше про 3 постраждалих у Львові.

Також постраждала інфраструктура Запоріжжя. Голова ОВА повідомив, що відомо про 1 постраждалу людину.

. Окупанти можуть підіймати у небо борти МіГ-31К для передислокації, тренувальних польотів, випробувань тощо. Через це тривога оголошується по всіх областях нашої держави. Окрім того, винищувач також може проводити патрулювання в акваторії Чорного моря з дозаправлянням, через це частота і тривалість тривог по всій Україні суттєво збільшилися.