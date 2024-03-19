По всій Україні оголосили ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К

Після обіду по всій території України оголосили повітряну тривогу. Росіяни підняли в небо носія ракети "Кинджал".

Незадовго після обстрілу Сумщини керованими авіаційними бомбами, росіяни підняли в небо МіГ-31К, який несе на собі ракету "Кинджал". Через це повітряну тривогу оголосили у всіх регіонах країни.

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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

16:08 Станом на цю мить повітряна тривога оголошена у всіх областях.

Повітряні сили повідомили, що зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області. Людей закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.У регіонах країни почали лунати сирени й сповіщати про повітряну тривогу.

Нагадаємо, що ракета Х-47м2 "Кинджал" становить загрозу для всіх регіонів країни. За лічені хвилини вона може долетіти до будь-якого населеного пункту України.



Характеристики ракети "Кинджал"

Кількість обстрілів з боку ворога зросла

Останніми тижнями обстріли з боку Росії почастішали. Володимир Зеленський повідомив, що від початку цього березня російські війська застосували проти України 130 ракет різних типів, понад 320 "Шахедів" та майже 900 керованих авіабомб.

Президент України наголосив, що ми потребуємо більшої кількості систем ППО від наших партнерів.