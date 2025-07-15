По всій Україні – повітряна тривога: у небо злетів МіГ-31К

У всіх областях України лунає повітряна тривога вночі 4 липня. Причиною цьому є зліт МіГ-31К, який є носієм гіперзвукової ракети типу "Кинджал".

24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Яка причина тривоги?

По всій території країни оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К - носія аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал".

Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт 2 МіГ-31К з ае "Саваслейка",

– ідеться у повідомленні Повітряних сил.

Моніторингові канали попереджали про борти на потенційних пускових рубежах. За попередньою інформацією, на момент публікації прямої загрози застосування аеробалістики відмічено не було.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Де зараз лунає тривога: дивіться на карті

Вже о 14:11 в областях почали лунати сигнали відбою повітряної тривоги. Моніторингові канали пізніше уточнили, що відбувалися тренування бортів росіян, які були подібні до бойових вильотів.

Нагадаємо, що напередодні по всій території країни також оголошували повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К та загрозу застосування росіянами "Кинджалів". Наслідків через це не було, невдовзі дали відбій.