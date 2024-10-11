По всій Україні повітряна тривога: у небо злетів російський МіГ-31К, носій "Кинджалів"

По всій Україні пізно ввечері 11 жовтня пролунала повітряна тривога. Це сталося через зліт у небо російського МіГ-31К.

Цей літак є носієм небезпечної ракети "Кинджал". 24 Канал закликає українців прямувати в укриття цивільного захисту, щоб вберегти своє життя.

До теми 2 версії, чому російські МіГ-31К передислокували до Білорусі

Що відомо про повітряну тривогу через МіГ-31К

По всій Україні повітряна тривога пролунала о 23:20. Повітряні сили повідомили, що це через зліт МіГ-31К.

Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К!

– написали військові.

Монітори писали, що у небі фіксують 2 борти МіГ-31К. Вони також можуть прямувати у райони пускових рубежів.

Варто зазначити, що російський МіГ-31К є потенційною загрозою для нашої держави через його здатність переносити гіперзвукову ракету типу "Кинджал", що може оминати українські системи ППО. Цими ракетами країна-агресорка неодноразово обстрілювала нашу державу.

Крім того, присутність поблизу МіГ-31К винищувачів Су-30СМ, здатних нести крилаті ракети, посилює острахи щодо можливої ракетної небезпеки, пов'язані з цим літаком.



Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

Зльоти бортів МіГ-31К також можуть здійснюватись для передислокації, тренувальних польотів, випробувань тощо. Через це тривога оголошується по всіх областях нашої держави.

Тому Повітряні сили зобов'язанні реагувати на такі потенційні загрози, навіть коли ворожі борти розташовані на відстані декількох областей Росії від держкордону України.

Окрім того, нещодавно 2 борти МіГ-31К знову прибули на аеродром "Мачулищі" у Білорусі. Це також може створювати додаткову загрозу для України та вплинути на частоту і тривалість тривог через зліт ворожих суден, якщо ті несуть потенційну небезпеку.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.