Перші ракети вже над Україною: Росія масовано атакує

15 січня 2025, 06:14
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Автор: Анжеліка Байбак

По всій Україні 15 січня оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стала загроза масованого ракетного удару.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили України. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою та бути в укриттях.

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