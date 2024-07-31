По всій Україні була тривога: злітав ворожий МіГ-31К, носій ракети "Кинджал"

Пізно вночі 31 липня по всій Україні пролунала повітряна тривога. Злетів ворожий МіГ-31К.

Цей літак є носієм гіперзвукової ракети типу "Кинджал". 24 Канал закликає українців прямувати в укриття, адже це може врятувати життя й убезпечити від потенційної загрози.

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Що відомо про тривогу через МіГ-31К

Повітряну тривогу через МіГ-31К оголосили о 02:36 31 липня. Повітряні сили попереджали про зліт носія гіперзвукової ракети у Росії.

Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з Астрахані!

– написали військові.

Через 3 хвилини Повітряні сили попередили про загрозу застосування аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал". Тому закликали громадян перебувати в укриттях.

Пуски "Кинджалів" не фіксували. Оголошено відбій загрози від Міг-31К.

Варто зазначити, що російський МіГ-31К є потенційною загрозою для нашої держави через його здатність переносити гіперзвукову ракету типу "Кинджал", що може оминати українські системи ППО. Цими ракетами країна-агресорка неодноразово обстрілювала нашу державу.

Крім того, присутність поблизу МіГ-31К винищувачів Су-30СМ, здатних нести крилаті ракети, посилює острахи щодо можливої ракетної небезпеки, пов'язані з цим літаком.



Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

Зльоти бортів МіГ-31К також можуть здійснюватись для передислокації, тренувальних польотів, випробувань тощо. Через це тривога оголошується по всіх областях нашої держави.

Повітряні сили зобов'язанні реагувати на такі потенційні загрози, навіть коли ворожі борти розташовані на відстані декількох областей Росії від державного кордону України.

До слова, востаннє ворог обстріляв Україну "Кинджалом" уранці 8 липня. Цією гіперзвуковою ракетою росіяни атакували Київ, однак наші захисники змогли збити цю ворожу повітряну ціль у небі під час масованої російської атаки.