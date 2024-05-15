По всій Україні вранці знову ввели аварійні відключення світла: до котрої триватимуть
Джерело:Укренерго
В Україні 15 травня знову триватимуть відключення світла. Електрику вимикатимуть як для промислових, так і для побутових споживачів.
В Укренерго попередили, що світло у домівках людей та на підприємствах вимикатимуть не за графіками. Напередодні, 14 травня, в Україні також діяли аварійні відключення.
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Як вимикатимуть світло в Україні
З 6:40 до 09:00 (15 травня – 24 Канал) диспетчерський центр Укренерго застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України,
– заявили у компанії.
Там пояснили, що світло на об'єктах критичної інфраструктури не вимикатимуть.
Причиною відключень енергетики назвали збільшення дефіциту електрики внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів.
Також сьогодні (15 травня – 24 Канал) з 00:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності,
– заявили енергетики.
Як в Україні вимикатимуть світло 15 травня 2024 року
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Останні новини про відключення світла
- Укренерго ввечері 14 травня повідомило, що в Україні з 21 години й до опівночі застосовуватимуть контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів. На об'єктах критичної інфраструктури світло не вимикали.
- Причиною відключень назвали значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання.
- Згодом очільник Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що без світла залишились орієнтовно 10% побутових споживачів України.
- За словами посадовця, 14 травня на фоні певного похолодання зросло споживання ввечері, особливо – орієнтовно о 21:00. Через це енергетикам довелось застосувати екстрені швидкі заходи, щоб збалансувати енергосистему та зберегти контроль над ситуацією.
- До речі, на фоні цього припускають, що кіловат світла може зрости як до 4 гривень, так й майже до 5 гривень. Експерт Геннадій Рябцев припустив, що світло може подорожчати вже цього літа. Він додав, що ріст ціни залежатиме від того чи враховуватимуть у тариф, крім собівартості електрики, ще відновлення енергетичних об'єктів.