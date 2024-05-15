По всій Україні вранці знову ввели аварійні відключення світла: до котрої триватимуть

В Україні 15 травня знову триватимуть відключення світла. Електрику вимикатимуть як для промислових, так і для побутових споживачів.

В Укренерго попередили, що світло у домівках людей та на підприємствах вимикатимуть не за графіками. Напередодні, 14 травня, в Україні також діяли аварійні відключення.

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Як вимикатимуть світло в Україні

З 6:40 до 09:00 (15 травня – 24 Канал) диспетчерський центр Укренерго застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України,

– заявили у компанії.

Там пояснили, що світло на об'єктах критичної інфраструктури не вимикатимуть.

Причиною відключень енергетики назвали збільшення дефіциту електрики внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів.

Також сьогодні (15 травня – 24 Канал) з 00:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності,

– заявили енергетики.



Як в Україні вимикатимуть світло 15 травня 2024 року

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