По всій Україні вводять екстрені аварійні відключення світла
Джерело:Кирило Тимошенко
Російські військові масовано атакували міста України зранку 16 грудня. Через російські обстріли в Україні вводять екстрені аварійні відключення світла.
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що екстрені аварійні відключення світла вводять через прильоти по енергооб'єктах в декількох областях України. Відключення діятимуть по всій країні.
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В ОП підтвердили прильоти по енергооб'єктах
Тимошенко підкреслив, що ДСНС, електрики і всі служби працюють на місцях попадань. Крім того, він нагадав, що українці можуть користуватися "Пунктами незламності".
Просимо з розумінням відноситись до відключень електроенергії та тимчасових перепадів подачі водо/теплопостачання,
– написав Тимошенко.
Росія масовано атакувала Україну: коротко
- Росіяни 16 грудня вдев'яте масовано атакували Україну. Звуки вибухів пролунали в Київській та Харківській областях, а також на Кіровоградщині та Дніпропетровщині.
- Відомо, що окупанти завдали 3 удари по критичній інфраструктурі Харківської області. Унаслідок обстрілу повністю знеструмлений Харків. У Києві мер Віталій Кличко повідомив про вибухи в трьох районах.
- У Кривому Розі міський голова Олександр Вілкул підтвердив приліт. В ОП повідомили, що окупанти влучили в житловий будинок. Під завалами можуть бути люди. По Запоріжжю окупанти випустили 15 ракет.
- Всього Росія зранку випустила по території України близько 60 ракет. Ворог атакував Україну з літаків Ту-95 ракетами Х-555, Х-101. Крім того, були пуски "Калібрів" з Чорного моря та удари з комплексів С-300.