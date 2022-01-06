Побачив наслідки агресії Росії на власні очі, – Боррель про візит на Донбас

6 січня 2022 , 14:56
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Джерело:

твітер Жозепа Борреля

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель 5 січня приїхав на Донбас. Після візиту він зазначив, що тепер став очевидцем наслідків агресії Росії проти України.

На Донбас Боррель приїхав разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Політик наголосив, що подальша агресія Москви на українських кордонах матиме для неї величезні наслідки.

До теми Боррель вже прибув в Україну з першим візитом у 2022 році

Зміг на власні очі побачити наслідки агресії проти України під час відвідин Станиці Луганської та лінії розмежування,
– написав дипломат.

Він додав, що Кремль повинен знизити рівень ескалації й повністю виконувати Мінські домовленості.


Боррель та Кулеба на Донбасі / Фото Жозепа Борреля

Що відомо про візит Борреля в Україну

  • Жозеп Боррель свій перший дипломатичний візит у 2022 році здійснив в Україну. Дипломат приїхав 4 січня.
  • Перед поїздкою він пригрозив Росії та наголосив, що Європейський Союз діятиме рішучіше, якщо держава-агресорка здійснить нові атаки.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошував, що візит Борреля є історичним саме тому, що політик відвідав зону російсько-українського конфлікту.
  • До слова, Боррель також зустрівся і з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.


Лінія розмежування / Боррель приїхав на Донбас

Автор: Ольга Музика