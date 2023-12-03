У СІЗО кажуть, що Дубінського ніхто не бив, і готують звернення до ДБР щодо адвокатів

3 грудня 2023, 12:36
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Джерело:

Державна установа «Київський слідчий ізолятор»

2 грудня адвокати нардепа Дубінського, якого підозрюють у держзраді, заявили, що їхнього підзахисного побили у СІЗО. У держустанові "Київський слідчий ізолятор" заперечують звинувачення.

Крім того, у СІЗО хочуть, аби ДБР перевірило законність дій захисників Дубінського.

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Дубінського не били

Так, у слідчому ізоляторі розповіли, що після того, як адвокати нардепа поширили інформацію про його побиття невідомими особами, були викликані швидка та поліція. 

Медики встановили, що стан здоров'я Дубінського задовільний і відповідно підстав для його госпіталізації за межами установи попереднього увʼязнення немає.

Крім того, у поліції не знайшли підтвердження повідомленню про побиття нардепа. 

У слідчому ізоляторві нагосили, що готують звернення до Державного бюро розслідувань та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області щодо дій адвокатів підозрюваного.

Записка нардепа з камери

Нагадаємо, 2 грудня захисники Олександра Дубінського заявили, що той передав їм записку, в якій розповідає, як його побили. Крім того, адвокати зазначили, що медики знайшли у депутата численні гематоми та ймовірний перелом ребер. Вони наголосили, що хочуть, аби Дубінського перевели до слідчого ізолятора в СБУ. Той наразі перебуває у Лук'янівському СІЗО.

Справа Дубінського: що відомо

  • 14 листопада суд обрав нардепу запобіжний захід у вигляді 60 днів тримання під вартою.
  • 13 листопада Дубінському повідомили про підозру у державній зраді. 
  • Так, СБУ встановило, що нардеп належав до злочинної організації, створеної російською спецслужбою – ГРУ.
  • Це угруповання займалося підривною діяльністю проти України.
  • Зокрема, його учасники поширювали фейки, аби розхитати суспільно-політичну ситуацію в країні та дискредитувати її владу.
  • Дубінський був агентом російської воєнної розвідки із позивним "Буратіно".
Автор: Анастасія Колеснікова