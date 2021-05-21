Активісти прийшли під управління патрульної поліції Дніпра. Вони висунули до керівництва установи одразу кілька вимог.

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Там зібралося кілька десятків людей. Вони вимагали, щоб керівництво патрульної поліції роз'яснило ситуацію, яка трапилася.

Також активісти хотіли, щоб правоохоронці показали відео з камер спостереження. За їх словами, на місці ймовірно побиття їх працювало одразу 3 таких пристрої.

Однак відео досі не оприлюднили. За порядком на заході стежили кілька поліцейських.



Правоохоронці на мітингу в підтримку побитого патрульного в Дніпрі / Фото Depo

Коротко про цей інцидент