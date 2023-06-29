На сполох першими забили медики: з'явилися деталі щодо прикордонника, якого побили на полігоні
Джерело:Суспільне
Військовослужбовець, родичі якого заявили про побиття на полігоні, зараз у лікарні. Правоохоронці розпочали слідчі дії.
Старший офіцер пресслужби Східного регіонального управління ДПСУ Микола Ферин також розповів, що щодо побиття військовослужбовця призначили службову перевірку.
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У ДПСУ прокоментували справу щодо побиття військовослужбовця
Ферин розповів, що до медичного закладу державної прикордонної служби у Львові військовослужбовець Назар Матвіїшин звернувся із попереднім діагнозом "гострий апендицит". Але під час операції у нього виявили інші пошкодження: травми черевної порожнини та підшлункової залози. Про це медики повідомили керівництво прикордонного загону, а ті – правоохоронців.
У результаті чого було розпочато кримінальне провадження. Також призначено службове розслідування. Зараз проводяться невідкладні слідчі дії, опитуються свідки та потерпілий, який перебуває в госпіталі,
– розповів Микола Ферин.
Він зазначив, що зараз загрози життю військовослужбовця немає.
Що передувало
- 26 червня військовий Назар Матвіїши потрапив у Львівський клінічний госпіталь Держприкордонслужби із діагнозом гострий апендицит, проте під час операції лікарі виявили безліч інших травм. У чоловіка була закрита тупа травма черевної порожнини, сильні пошкодження внутрішніх органів, закритий розрив печінки, забій підшлункової залози, брижі тонкого та товстого кишківника. Через розрив печінки у Назара стався внутрішній крововилив.
- 28 червня сестра Назара Матвіїшина у соцмережах заявила про те, що його побив капітан Іван Зазульчак на полігоні. Назар від початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт, а побиття сталося наступного дня, як чоловік повернувся. За словами Марти, капітан Зазульчак почав бити Назара брата після того, як він вийшов з намету в туалет.
- Постраждалий військовослужбовець заявив, що це не одиничний випадок. За його словами, такі побиття відбуваються на постійній основі, нібито "для профілактики".
- За фактом побиття військовослужбовця розпочали кримінальне провадження. Речниця військової прокуратури Юлія Шевченко розповіла, що попередня правова кваліфікація справи – "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень".
- Розслідуванням справи займається ДБР за процесуального керівництва військової прокуратури. Якщо провину Зазульчака доведуть, то йому загрожує до 12 років позбавлення волі.