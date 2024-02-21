ЗМІ повідомили, що роми побили співробітника ТЦК у Мукачеві: що сказали у поліції

У мережу потрапило відео, на якому група місцевих ромів у Мукачеві б'ють чоловіка у військовій формі. У поліції розповіли, що знають про цей інцидент.

Так, журналіст Віталій Глагола ще увечері, 20 лютого, поширив відеозапис, на якому кілька чоловіків гамселять одного.

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Що написали у ЗМІ

За його словами, на кадрах – місцеві роми б'ють представника військкомату. Крім того, журналіст навів коментар речниці поліції Закарпаття Ганни Дан.

Посадовиця зазначила, що заяв до правоохоронного органу з приводу цієї ситуації ні від кого не надходило, тому подію зареєстрували самостійно.

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Що сказали у поліції

Наступного дня на офіційному сайті Нацполіції у Закарпатській області з'явилося пояснення. У ньому йдеться, що співробітники відомства в інтернеті виявили відеозапис, на якому – бійка чоловіків. Кілька осіб завдають тілесні ушкодження людині у військовій формі.

Наразі вдалося встановити, що інцидент відбувся на одній з вулиць Мукачева. Потерпілим виявився військовослужбовець. Також ідентифікували його кривдників.

Попередньо конфлікт виник на побутовому рівні та не пов’язаний зі службовою діяльністю чоловіка.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом хуліганства.

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