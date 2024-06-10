Напад на волонтерку в Києві: другий підозрюваний перебуватиме під нічним домашнім арештом

Днями прокуратура затримала другого фігуранта нападу на волонтерку та дружину військового у Києві. Наразі йому обрали запобіжний захід.

За словами правоохоронців, другий підозрюваний у хуліганстві 70-річний киянин, який став учасником конфлікту з волонтеркою, перебуватиме під нічним домашнім арештом. Це триватиме протягом 60 днів.

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Нападнику на волонтерку обрали запобіжний захід

Зазначається, що 70-річному підозрюваному у хуліганстві обрано запобіжний захід у вигляді нічого домашнього арешту строком на 60 діб. Чоловік зобов'язаний перебувати вдома з 22 години вечора до 6 ранку.

Підозрюваний просив суд не застосовувати до нього цілодобовий арешт, оскільки, з його слів, мешкає один і має виходити з дому у магазин,

– йдеться у повідомленні прокуратури.

Як з'ясувалося, у суді він наполягав, що до дівчини силу буцімто не застосовував, а намагався розборонити її та свого приятеля, та й, за його словами, він взагалі жінок не б’є.

Як усе було

Нагадаємо, 2 червня на виході з підземного переходу на вулиці Новокостянтинівській двоє пенсіонерів зробили дівчині кілька компліментів, втім вона залицянь не оцінила.

ЇЇ відповідь співрозмовникам українською мовою про те, що вона не розуміє їх, спричинила агресію нетверезих чоловіків, які почали нецензурно ображати дівчину, тож вона вирішила задокументувати це.



Через кілька хвилин один підозрюваний кілька разів вдарив її по нозі, а також завдав удар долонею в ніс. Інший чоловік плюнув їй в окуляри, до того відібравши телефон у дівчини.

Постраждалій вдалося повернути телефон. Після чого зловмисники зникли з місця події. Наразі обом чоловікам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи.

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