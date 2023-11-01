Поблизу Миргорода чули вибухи: Полтавську область атакують "Шахеди"

Росіяни в ніч з 31 жовтня на 1 листопада запустили безпілотні літальні апарати типу "Шахед" на територію України. Згодом вибухи пролунали у Полтавській області.

Зокрема, гучно було у Миргородській громаді регіону. У Полтавській області наразі ще триває повітряна тривога.

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Що відомо про вибухи біля Миргорода

Повітряні сили близько 00:43 попередили про рух російсько-іранських безпілотників типу "Шахед" у напрямку міст Кременчук та Миргород у Полтавській області. Жителів цих населених пунктів закликали перебувати в укриттях.

Вже згодом жителі Миргорода у коментарях журналістам розповіли, що в районі громади чули гучні звуки вибухів. Наразі достеменно невідомо про наслідки вибухів поблизу міста.

Водночас Повітряні сили о 00:57 повідомили про рух ворожих безпілотників у напрямку міста Кременчук у Полтавській області. Уже через кілька хвилин там закликали жителів населеного пункту прямувати в укриття цивільного захисту і перебувати там до відбоїв.

Вибухи чули й у Хмельницькій області

Під час повітряної тривоги в ніч з 31 жовтня на 1 листопада вибухи також лунали й у Хмельницькій області. Зокрема, у Повітряних силах попереджали про загрозу атаки для міста Старокостянтинів.

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів, що вибухи у Хмельницькому районі пов'язані з роботою протиповітряної оборони нашої держави. Одразу після цього пролунали відбої повітряної тривоги в Хмельницькій області.

Згодом Тюрін розповів, що внаслідок вибухів пошкоджень цивільної інфраструктури та травмованих немає. Таким чином ворожа атака була гідно відбита.

Крім того, Тюрін повідомив про постраждалих внаслідок атаки, що сталася на Хмельниччині 25 жовтня. Зокрема, він підтвердив, що троє постраждалих під час російської атаки залишаються госпіталізованими та наразі отримують комплексну медичну допомогу.