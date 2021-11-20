Поблизу Паризької опери спалахнула масштабна пожежа

У центрі Парижу біля площі Опери спалахнула пожежа в османській будівлі. Через інцидент довелось евакуювати людей, закрити площу та станцію метро.

Пожежа спалахнула орієнтовно о 10:30 20 листопада. Рятувальники, які прибули на місце загоряння, локалізували пожежу, проте досі "ризики великі".

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У центрі Парижа спалахнула давня будівля

Неподалік від опери Опера Гарньє на бульварі Капуцинок на 3 поверсі семиповерхового давнього будинку спалахнула пожежа. Чорний густий дим охопив 2 та 9 округи столиці.

Рятувальники локалізували пожежу. Проте вони продовжували стежити за ситуацією.

Капітан пожежної служби Флоріан Луантьє заявив, що пожежники досі "мобілізовані", адже є "дим та ризик поширення на верхні поверхи та на сусідні рівні". На щастя, люди не постраждали.

Встановлено периметр безпеки, що призвело до закриття всієї площі Опери, яка залишать закритою для руху протягом наступних 3 – 4 годин,

– заявляв Луантьє орієнтовно о 12 годині 20 листопада.

Окрім того, через пожежу довелось евакуювати орієнтовно 150 перехожих та закрити станцію метро Опера.



У столиці Франції спалахнув давній будинок / Фото Le Parisien

Пожежа у самому центрі Парижа: дивіться відео Le Parisien

Біля Опери спалахнула пожежа: дивіться відео з місця події

Дим від пожежі розповсюдився щонайменше на два квартали: дивіться відео

Пожежа спалахнула на 3 поверсі: дивіться відео

Попередньо рятувальники не повідомили, які причини загоряння. Проте поліція у твітері порадила уникати цього району, адже там працюють пожежники.

Останні пожежі в Україні та світі: коротко

19 листопада у Дніпрі сталася пожежа в багатоквартирному будинку. Коли рятувальники прибули гасити помешкання, виявили там непритомного чоловіка. Його не вдалось врятувати.

18 листопада пожежа спалахнула у Верховній Раді. Під час засідання у Артема Нагаєвського задимівся пульт, створивши у сесійній залі білу завісу. Ніхто не постраждав, проте засідання закрили через дим.

14 листопада в болгарському місті Сливен вночі спалахнула пожежа у відділенні, де лікують інфікованих коронавірусом. Жертвами трагедії стали 3 людей. Причини втановлює поліція.