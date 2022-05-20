Побратимів випалило до кісток, – дружина захисника "Азовсталі" поділилась моторошною розповіддю

Наталія Зарицька, дружина одного із захисників Маріуполя, розповіла моторошну історію про загибель українських військових, які тримали оборону на "Азовсталі". У взводі її чоловіка зуміли вижити лише 8 військових.

Багатьох вбило одним ударом, – дружина захисника Маріуполя

Свою історію Наталія Зарицька розповіла під час пресконференції дружин і матерів захисників Маріуполя у Стамбулі. Її чоловік теж тримав оборону міста.

Варте уваги З "Азовсталі" вийшли близько 1700 військових, Росія перекине сили з міста, – розвідка Британії

Жінка розповіла, що з 32 побратимів, з якими донедавна у взводі служив її чоловік, живими залишилися лишень восьмеро. Як сказала дружина захисника Маріуполя, 24 військових – загинули.

За її інформацією, з тих, хто вцілів, лише один не має поранень. Інші семеро – зазнали важких ушкоджень. Наталія наголосила, що бійці загинули страшною смертю.

Багатьох вбило одним ударом. Їх випалило до кісток,

– сказала вона.

Також вона розповіла, що особисто знала кількох військових, які загинули в Маріуполі. За її словами, в одного з бійців унаслідок підриву відірвало дві ноги й він стік кров'ю.

Жінка повідомила, що український воїн загинув на очах у її чоловіка, який через повну відсутність медикаментів не зміг допомогти побратиму.

Українських військових евакуйовують з "Азовсталі": що відомо

"Азов Сталь" – захисник Маріуполя показав потужні фото на розвалах: дивіться відео