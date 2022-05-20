Побратимів випалило до кісток, – дружина захисника "Азовсталі" поділилась моторошною розповіддю
Наталія Зарицька, дружина одного із захисників Маріуполя, розповіла моторошну історію про загибель українських військових, які тримали оборону на "Азовсталі". У взводі її чоловіка зуміли вижити лише 8 військових.
Багатьох вбило одним ударом, – дружина захисника Маріуполя
Свою історію Наталія Зарицька розповіла під час пресконференції дружин і матерів захисників Маріуполя у Стамбулі. Її чоловік теж тримав оборону міста.
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Жінка розповіла, що з 32 побратимів, з якими донедавна у взводі служив її чоловік, живими залишилися лишень восьмеро. Як сказала дружина захисника Маріуполя, 24 військових – загинули.
За її інформацією, з тих, хто вцілів, лише один не має поранень. Інші семеро – зазнали важких ушкоджень. Наталія наголосила, що бійці загинули страшною смертю.
Багатьох вбило одним ударом. Їх випалило до кісток,
– сказала вона.
Також вона розповіла, що особисто знала кількох військових, які загинули в Маріуполі. За її словами, в одного з бійців унаслідок підриву відірвало дві ноги й він стік кров'ю.
Жінка повідомила, що український воїн загинув на очах у її чоловіка, який через повну відсутність медикаментів не зміг допомогти побратиму.
Українських військових евакуйовують з "Азовсталі": що відомо
- Російські військові безперервними обстрілами знищили Маріуполь, однак українські воїни продовжували тримати оборону, перебуваючи на заводі "Азовсталь".
- Окупанти постійно скидали потужні бомби на завод і завдавали авіаударів. Донедавна у стінах заводу ховалися і цивільні, яких евакуювали на початку травня. Також там перебувала понад сотня поранених українських захисників.
- 16 травня з "Азовсталі" нарешті почали евакуацію поранених українських військових. Українських воїнів вивозять на непідконтрольні території України, після чого мають обміняти на російських полонених. У Генштабі ЗСУ заявили, що розуміють ризики такої евакуації, але сподіваються, що Росія стримає слово.
- 19 травня заступник командира полку "Азов" – "Калина" – повідомив, що операція з порятунку захисників Маріуполя все ще триває.
- Нашим воїнам у Маріуполі віддали наказ зберегти життя. Українські захисники заявили, що виконали свій обов'язок до кінця і виходять із заводу непереможними.
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