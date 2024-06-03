Тоді катастрофи не буде: як підготуватися до опалювального сезону

Ситуація в енергосистемі Україні залишається важкою. Лише погіршив її останній масований обстріл росіян на початку червня. І хоч легко не буде, однак і катастрофи можна уникнути.

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев у розмові з 24 Каналом пояснив, що не обов'язково опалювальний сезон буде критичним для українців. Є кілька порад, які можуть допомогти стабілізувати ситуацію в енергосистемі.

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Як потрібно готуватись до опалювального сезону

Серед українців ширяться панічні настрої щодо того, що буде взимку. Адже ніхто не розуміє, що чекатиме нас у холодну пору року. Експерт з енергетичних питань дав кілька порад.

По-перше, не треба панікувати. Це не найбільша біда, яка є в Україні. Наше головне завдання – забезпечити енергетичну готовність своїх домогосподарств, якщо це можливо. У сільській місцевості це легше, у містах – важче. Але це дозволить розвантажити енергосистему і спрямувати генеровану в ній енергію на потреби ВПК,

– пояснив Рябцев.

Важливим також є встановлення:

малих електростанцій;

твердопаливних котлів там, де є тверде паливо;

газокомпресорні станції там, де є природний газ;

котлів на рідкому паливі, де є газовий конденсат або нафтопродукти;

вітрових агрегатів, де вітряно;

сонячних електростанцій у південних областях України.

"Якщо робити це у партнерстві між територіальними громадами та суб'єктами господарювання, використовуючи можливості, які зараз надає уряд, тоді у нас не буде проблем, які прогнозують. Але це потрібно робити зараз", – підкреслив Рябцев.

При цьому треба врахувати час, який залишився до початку опалювального сезону й ті бюджети, які виділені, аби не робити те, що не можна буде зробити до початку жовтня.

Відновлювати знищені станції нераціонально

Росія знищила суттєву частину української генерації. Втрати значні, однак до виправлення ситуації потрібно підходити з розумом.

Як на мене, не варто відновлювати те, що повністю зруйновано. Тому що великі спалювальні установки, які працювали в Україні викидали у довкілля велику кількість токсичних речовин. ЄС, в рамках угоди про асоціацію, вимагав від України їхнього закриття. Якщо ми хочемо мати стійку, надійну енергосистему, то маємо відмовитися від гігантизму та створення величезних станцій,

– наголосив Геннадій Рябцев.

Натомість варто будувати станції там, де потрібні споживачам. Ці станції мусять мати енергетичну ефективність, яка на порядок вища, ніж старі станції, що були збудовані за радянських часів.

Деякі аналітики стверджують, що липень може стати дуже складним місяцем для енергосистеми України. Мовляв, це буде такою собі підготовкою до не менш складної зими.

"Я з такими прогнозами не погоджуюся. Все залежить від того, наскільки реалізують заходи підготовки до наступного опалювального сезону. Це також залежатиме від нашого з вами раціонального ставлення до електричної енергії, передусім у вечірні години – з 18 до 23", – зазначив експерт з енергетичних питань.

Якщо проживання електричної енергії у ці пікові години вдасться скоротити щонайменше на 15%, то ані липень, ані серпень не стануть критичними місяцями.

Яка ситуація в енергосистемі України