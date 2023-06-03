Сили оборони щодня виконують свої задачі: як інформаційний шум впливає на контрнаступ
Декілька місяців поспіль в медійному просторі точаться розмови щодо українського контрнаступу. Володимир Зеленський заявив, що Україна готова його розпочати. А основна мета контрнаступальних дій – деокупація територій. Власне, цим щодня займаються українські Сили оборони.
Це 24 Каналу відзначив офіцер ЗСУ Юрій Федоренко. Він пояснив, що інформаційний шум навколо цієї теми – теж важлива кампанія.
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ЗСУ працюють щодня
Уся інформаційна кампанія щодо українського контрнаступу дозволяє в деяких аспектах дезорганізувати противника, вважає Федоренко. Утім, сидіти й чекати коли ж він розпочнеться – не варто. Треба робити все можливе на своїх місцях і підтримувати ЗСУ.
Знайомі завжди питають: коли почнуться контрнаступальні дії. Я відповідаю, що задум щодо деокупації наших територій відбувається щоденно. Коли ми побачимо значні просування, це буде зрозуміло для кожного. Сили оборони роблять свою роботу,
– пояснив військовий.
Володимир Зеленський зробив важливу заяву: дивитись відео
Наразі найгарячішими напрямками на Сході є Бахмутський, Мар'їнський, Куп'янський, Лиманський, Авдіївський напрямки. Там, за словами Юрія Федоренка, йдуть надважкі та жорстокі бої.
"Варто зауважити, що у більшості випадків сила на боці українських Сил оборони й саме казати, що ми якось розглядаємо інформаційне поле щодо контрнаступальних дій не варто", – додав він.
Заява Зеленського щодо контрнаступу
- Про готовність України до контрнаступу Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю американському виданню The Wall Street Journal. Він додав, що наразі не знає, скільки саме часу він займе і що все може піти абсолютно різними шляхами. В інтерв'ю Зеленський закликав Китай спробувати стримати Росію.
- Президент України також наголосив, що нашій державі необхідні додаткові системи Patriot для захисту громадян від повітряних бомбардувань та військ на передовій. А також більше західного озброєння, зокрема авіації. Але разом з цим українські воїни готові рухатися вперед.
- Раніше під час пресконференції з естонським колегою Аланом Карісом Володимир Зеленський наголосив: головне, аби Росія побачила контрнаступ і особливо "його відчули ті війська, які окупували нашу територію". Саме деокупація українських земель має стати результатом контрнаступу.