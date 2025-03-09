Починається гонка озброєнь: політичний експерт відповів, до чого Трамп штовхає світ
- Озброєння у світі буде зростати в рази, зокрема в США, країнах ЄС та Україні.
- Росія не зможе створювати якісну військову техніку через санкції, а ядерне озброєння у світі залишається під питанням через позицію США.
- Трамп може втратити авторитет, якщо дозволить зростання ядерного озброєння, всупереч своїм заявам про скорочення.
Країни Європи, ймовірно, планують підвищувати рівень обороноздатності. Це вигідно США, які мають багато заводів, що виробляють зброю.
Доктор філософії і політичний експерт Андрій Городницький в ефірі 24 Каналу зазначив, що озброєння у світі буде зростати в рази. Протягом наступних років накопичення озброєння відбуватиметься не тільки в США, а й у дружніх країнах, зокрема в ЄС та Україні.
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"Накопичення озброєння зростатиме в сотні й тисячі разів. По-перше, це вигідно США і Дональду Трампу зокрема. Самі республіканці володіють і лобіюють інтереси величезної кількості виробників зброї. І перестати заробляти на цьому сотні мільярдів доларів вони не зможуть", – сказав Андрій Городницький.
Хто буде підвищувати рівень боєздатності
Він переконаний, що у США не буде припинено виробництво зброї, а також її постачання Україні.
Це все лише слова. Якщо почати рахувати, то вони, як мінімум, змушені будуть продавати це озброєння, тому що запустили величезну кількість нових заводів, і тепер цю продукцію потрібно кудись дівати. Усе це три роки будувалося не для того, щоб просто закрити,
– додав Городницький.
Він зауважив, що, швидше за все, лобісти будуть просувати через Трампа ідею, що після припинення вогню слід підвищити рівень боєздатності ЄС і України на новий рівень.
"Я впевнений на 100%, що вони не дозволять це зробити росіянам. Принаймні не в такій якості. Вони можуть брати кількістю, але якість у них буде шкутильгати. Я не думаю, що санкції на суперунікальні технології буде знято, щоб росіяни могли виробляти нові літаки чи ракети, які зможуть бити далеко й потужно", – зазначив Городницький.
Він додав, що Росія, як завжди, лише заявлятиме про начебто наявність "крутих ракет", але ці ракети не будуть якісними.
Ядерне озброєння у світі
Трамп, ймовірно, підштовхує світ і до ядерного озброєння. Однак під великим питанням, чи насправді країнам вдасться накопичити ядерну зброю.
Якщо багато хто говорить про це, то це ще не означає, що так і буде. Багато хто хоче ядерну зброю – Польща, Німеччина. Південна Корея давно вимагає від США "ядерну парасольку", але їм цього ніхто не дає протягом багатьох років,
– сказав Городницький.
Він додав, що цього не відбудеться через США. Якщо ситуація дійсно почне загострюватися, а виробництво ядерного озброєння у Франції та Великій Британії зростатиме, це може призвести до того, що авторитет Трампа почне знижуватися. Адже він допустив збільшення озброєння, хоча сам говорить, що хоче, навпаки, його скорочення.