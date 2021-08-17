Починаючи з Палестини, – Клімкін прогнозує нові сплески насильства через дії "Талібану"

Ситуація в Афганістані, де терористи "Талібану" захопили владу, може змінити геополітичну ситуацію у світі. Також вона вплине на настрої в мусульманському світі.

Про це заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. На його думку, зараз у талібів не просто перемога, а ціла історія успіху.

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Що може відбуватися у світі

За словами Клімкіна, найближчим часом на світ очікує багато незвичних подій. Зокрема, дехто може намагатися створити нові альянси, які посилять вплив мусульман.

Я очікую, що зараз будуть нові сплески: починаючи від Палестини й закінчуючи Сахелем, і дуже непрості з погляду протистояння,

– заявив ексміністр.

Це може перезавантажити мусульманський світ та додати його представникам впевненості у власних діях. Клімкін зауважив, що абсолютно нова геополітична гра у світі з'явиться вже у 2021 році.

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Ексміністр також не виключає сплесків гібридної або військової активності з боку Росії найближчим часом.

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