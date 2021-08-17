Починаючи з Палестини, – Клімкін прогнозує нові сплески насильства через дії "Талібану"
Джерело:"Радіо НВ"
Ситуація в Афганістані, де терористи "Талібану" захопили владу, може змінити геополітичну ситуацію у світі. Також вона вплине на настрої в мусульманському світі.
Про це заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. На його думку, зараз у талібів не просто перемога, а ціла історія успіху.
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Що може відбуватися у світі
За словами Клімкіна, найближчим часом на світ очікує багато незвичних подій. Зокрема, дехто може намагатися створити нові альянси, які посилять вплив мусульман.
Я очікую, що зараз будуть нові сплески: починаючи від Палестини й закінчуючи Сахелем, і дуже непрості з погляду протистояння,
– заявив ексміністр.
Це може перезавантажити мусульманський світ та додати його представникам впевненості у власних діях. Клімкін зауважив, що абсолютно нова геополітична гра у світі з'явиться вже у 2021 році.
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Ексміністр також не виключає сплесків гібридної або військової активності з боку Росії найближчим часом.
Події в Афганістані: останні новини
- Терористи "Талібану" 15 серпня захопили столицю Афганістану – Кабул. Місцева влада мирно передала їм місто, щоб уникнути кровопролиття. Наразі перебувати на вулицях містах небезпечно, адже скрізь панує анархія.
- Таліби оголосили загальну амністію для всіх урядовців в Афганістані. Терористи закликають людей повертатися до звичного життя.
- У США хочуть збільшити темпи евакуації населення із захопленого "Талібаном" Афганістану. Згідно з планом, американці планують щодня евакуйовувати приблизно по 5 тисяч людей.
- Вже 120 українців та їхні родини заявили, що хочуть вибратися з Афганістану. Однак літак досі не може вилетіти, адже ситуація залишається неконтрольованою.