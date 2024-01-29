Сіярто відповів, чи почне Угорщина постачати зброю Україні
Україна та Угорщина налагоджують стосунки. 29 січня в Ужгороді побував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, на брифінгу сторони зробили кілька важливих заяв. Яких саме – читайте на 24 Каналі.
Вважалося, що приїзд Сіярто до Ужгорода має підготовче значення перед майбутньою зустріччю Зеленського та Орбана. Але за результатами брифінгу видно, що сторони не гають часу і вже врегульовують певні питання ще до діалогу лідерів.
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Чи дочекається наша держава військової допомоги від Будапешта
Ви знаєте угорську точку зору. Україна прагнула би амбітнішої точки зору, але я вимушений вам сказати, що в майбутньому ми не будемо поставляти зброю, як і не поставляли до цього. Але ми ніколи, жодного разу не відмовили громадянину України, коли просили про допомогу. Кожному громадянину України, який цього потребує, Угорщина готова допомагати до цього часу. Гуманітарний напрямок ми продовжуємо,
– сказав Сіярто.
Отже, країна обмежиться тільки гуманітарною допомогою, а щодо військової зась.
Інші заяви Сіярто в Ужгороді
- Він і його колега Дмитро Кулеба висловилися про те, що хочуть вирішити питання щодо національних меншин. Україна запропонувала Угорщині надіслати список питань, які її хвилюють. Угорщина надіслала їх, список налічує 11 пунктів.
- Київ розгляне їх, створять спеціальну комісію. Вона працюватиме під егідою МЗС обох країн і вже за 10 днів надасть перші результати.
- Іще міністр закордонних справ Угорщини заявив: просить, щоб угорській нацменшині в Україні повернули ті права, які були в них до 2015 року.
- Утім, Сіярто уник прямої відповіді на питання щодо того, чи розблокує Угорщина пакет допомоги на 50 мільярдів євро. За його словами, це будуть обговорювати в Брюсселі.