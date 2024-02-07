З'явився "сценарій" Третьої світової війни: у Зеленського сказали, чи реальна вона

У західних ЗМІ на тлі великої війни в Україні все частіше з'являються можливі сценарії Третьої світової війни. У світі побоюються, що Росія все ж наважиться напасти на країни НАТО.

На тлі останніх заяв та дії Росії це справді не видається настільки фантастичним розвитком подій. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу прокоментував можливість Третьої світової війни, пояснивши, чому вона була б вигідною Кремлю.

Дивіться також Чому НАТО потрібна Україна: у Foreign Affairs навели чіткі аргументи

Чи можлива Третя світова війна

Видання The Telegraph опублікувало новий сценарій нападу Росії на НАТО. Журналісти припустили, що Путін мобілізує 200 тисяч солдатів і піде у новий наступ в Україну навесні 2024 року. Влітку Росія спровокує протести російськомовних у країнах Балтії та проведе проти цих країн кібератаки. Протести використають як привід для навчань у Білорусі та розміщення військ у Калінінграді.

Взимку Росія спровокує конфлікт в районі Сувальського коридору. На цьому етапі у Росії та Заходу постане вибір – домовлятися або вести війну.

Трохи інфантильно, що вони вважають, що додаткова мобілізація у 200 тисяч людей щось вирішить. Люди абсолютно не розуміють, що таке війна, яка йде зараз на території України. Якщо ми говоримо про мобілізацію, то Росії потрібно 2 – 4 мільйони, для того, щоб принаймні прийти до такого сценарію, про який мовиться,

– зазначив Михайло Подоляк.

Водночас інші ризики, які описують у британському виданні є цілком реалістичними. Зокрема, якщо й далі не буде просування по деокупації, то Росія справді накопичуватиме певний військовий потенціал на кордоні з країнами Балтії чи Фінляндії.

Все для того, щоб паралельно з кібератаками, атакувати військами під гідною захисту російського населення, наприклад, в Естонії.

"Безумовно, вони можуть це зробити. Це буде така спроба максимально жорстко й остаточно налякати європейські країни, щоб вони погодились на поділ України", – зауважив Подоляк.

Росія сподівається на те, що зможе домовитись з Європою про остаточну окупацію певних українських територій з гарантіями, що далі не нападатиме на країни НАТО. Однак при цьому країна-агресорка також захоче захопити й країни Балтії, адже вона хоче контролювати Балтійську акваторію.

У чому вигода Росії

На думку Михайла Подоляка, Третя світова війна уже йде. Просто виглядає не так, як Друга світова війна, адже вона все ж сьогодні має набагато більше аспектів.

Росія дуже зацікавлена в цьому. Тому що тоді це буде Океанія, а не Росія. Це буде країна, яка буде постійно перебуватиме в стані війни, і користуючись цим, зможе суттєво зменшити соціальне навантаження на свою державу. Тобто люди житимуть в максимально примітивних таборах і працюватимуть на військових виробництвах,

– пояснив Подоляк.

Так, Росія зможе тотально контролювати свою територію, і водночас активно атакувати європейський континент.

Можлива війна Росії проти Європи та НАТО: що кажуть у світі