Подарунки – не "віддарунки", – Цимбалюк про вимогу Кремля повернути зброю НАТО
Росія висуває низку вимог до США та НАТО. Зокрема Кремль наполягає, щоб Україна повернула Альянсу зброю.
Володимир Путін вимагає від США юридичних гарантій про невступ України в НАТО та вивід військ Альянсу із країн-членів. Про це в ефірі 24 каналу розповів український журналіст Роман Цимбалюк.
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Цимбалюк: Святі Javelin – наші
Окрім цього, Кремль вимагає зупинити постачання Україні зброї. Росія хоче, щоб країни НАТО відмовилися від будь-яких спільних навчань із ЗСУ, а все іноземне озброєння, яке надіслали раніше, вивели за межі українських територій.
Хочеться сказати Путіну, що подарунки – не "віддарунки". Святі Javelin – наші. Ми їх нікому не віддамо. Це стосується і всього арсеналу, який ми отримали і ще отримаємо,
– наголосив Цимбалюк.
Захід і США як лідер вільного світу зайняли дуже жорстку позицію. Американців не відправлять воювати за нас, але такими заявами вони скорочують дистанцію постачання в Україну зенітно-ракетних комплексів.
Їм цього мало, їм завжди буде мало. Проблема в тому, що наші російські "друзі" пропонують відмовитися від самих себе. Якщо змінимо Конституцію на вимогу Росії, думаєте, вона зупиниться? Буде тільки гірше. Все відбуватиметься за формулою.
Повна трансляція Романа Цимбалюка: дивіться відео
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