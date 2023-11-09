Подарував гранати Частякову, помічнику Залужного: суд не обрав запобіжний захід офіцеру

У четвер, 9 листопада, проходило судове засідання стосовно офіцера, який подарував гранати помічнику Залужного. Від цього фатального подарунка загинув Геннадій Частяков.

Про загибель помічника Залужного Геннадія Частякова стало відомо увечері 6 листопада. Чоловік розбирав удома подарунки разом з дітьми, коли вибухнула граната.

Дивіться також Загибель помічника Залужного Геннадія Частякова: що відомо про трагедію станом на зараз

Як відбувалося судове засідання

Воно проходило в Печерському суді Києва. Прокурори наполягали на домашньому арешті для офіцера, який подарував Частякову гранати. Відповідно до джерел, мова про полковника Андрія Тімченка. Це офіцер з апарату Головнокомандувача ЗСУ.

Утім, суд не обрав запобіжний захід. Клопотання про домашній арешт не задовольнили. Як повідомляють кореспонденти "Суспільного", журналістам заборонили знімати засідання.

Сам підозрюваний не пояснив, звідки у нього гранати. За словами адвоката, його підзахисний не буде нічого коментувати, доки триває слідство.

Статус підозрюваного для чоловіка залишається чинним. В суді "Суспільному" пояснили: якщо слідчі оголосять нову підозру, тоді судді знову зможуть розглянути можливість обрання запобіжного заходу,

– повідомили журналісти.

Останні новини про загибель Геннадія Частякова