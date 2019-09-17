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      Податкове навантаження знизиться, – експерт про проєкт бюджету-2020

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      Що означають головні цифри проекту держбюджету
      Що означають головні цифри проекту держбюджету / НБУ

      Проект бюджету на 2020 рік передбачає уповільнення росту ВВП, але знизить податкове навантаження на економіку.

      Таку думку в коментарі 24 каналу висловив експерт з інвестицій та прогнозування Європейського аналітичного центру Вадим Бардась.

      Читайте також: Опублікували текст проєкту бюджету на 2020 рік: основні цифри

      Головний фінансовий документ країни передбачає доходи в сумі 1 трильйон 79 мільярдів гривень. Плановий розмір валового внутрішнього продукту – 4 трильйони 551,7 мільярда гривень. Це означає, що з національної економіки буде вилучено 23,7% валової доданої вартості, котра перерозподіляється через державний фонд. Для порівняння – у поточному році цей показник становить в середньому 25,4%, у 2018 та 2017 роках його значення складало 25,8 та 25,9% відповідно.

      Тобто, очікується зниження податкового навантаження на національну економіку,
      пояснив експерт.

      бюджет 2020
      У 2020 році збільшаться як доходи, так і витрати держбюджету / інфографіка 24 каналу

      Найбільше грошей передбачено для потреб міністерства соціальної політики – 293 млрд гривень або 25% від загального розпису. Вони спрямовуються на надання допомоги малозабезпеченим, фінансування пільг по оплаті ЖК послуг та виплату пенсій.

      Основним бюджетоутворюючим податком є податок на додану вартість з вироблених та імпортних товарів та послуг. Його питома вага в структурі всіх доходів Державного бюджету складає 41,7%.

      "Державний бюджет на 2020 рік побудований на консервативному прогнозі зростання дохідної частини та відповідно видаткової, оскільки передбачається уповільнення темпів зростання валового внутрішнього продукту", – підсумував аналітик.

      Читайте також: Проєкт Держбюджету-2020: на дороги передбачено рекордні суми

      blog_ava
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      Теги: Новини України Бюджет Бюджет 2020 Податки
      Джерело: 24 канал
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