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      Податкову службу до грошей допускати не варто, – фінансовий експерт

      Актуальне інтерв'ю 156 Читать новость на русском

      Колишньому очільнику Державної фіскальної служби Мирославу Продану офіційно видали підозру та звинуватили у незаконному збагаченні. Продан, вже другий голова ДФС, якого підозрюють у корупційній діяльності. Про те, що ж являє собою Державна фіскальна служба та чи потрібен цей орган країні, в прямому ефірі 24 каналу розповів економічний експерт Сергій Фурса.

      – Ніхто з топ-чиновників, яких спіймали на зловживаннях і хабарництві, не отримав покарання. Поки ніхто не сів, поки вони можуть домовлятися, поки немає Антикорупційного суду, ніхто не буде боятися. Навіщо ж такі люди йдуть в правоохоронні органи? Щоб заробляти гроші. Якщо вони не зможуть цього робити, то ці органи їм не будуть потрібні. Вони зароблятимуть до якогось моменту, аж поки не втратять посаду. 

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      – Україні необхідна Служба фінансових розслідувань, що займатиметься економічними злочинами. Якщо вона буде створена "з нуля", тоді до неї буде довіра. Туди не можна брати людей, які працювали в СБУ, в поліції тощо. Вони принесуть з собою свою корпоративну культуру, будуть "кошмарити" бізнес. Ми знаємо випадок із Семочко: він прийшов якраз з того департаменту, який бореться з економічною злочинністю.

      – Будуть різні випадки, але вже не корупційні, а які стосуватимуться бізнесу. Наприклад, коли хтось ухиляється від оподаткування. Думаю, що там ризиків менше, ніж у корупційних розслідуваннях. От є справа, і всі розуміють, що хтось краде гроші. І раптом суддя виносить рішення, що всі вільні. Тоді до нього можуть бути питання з боку Антикорупційного суду, і це вже – замкнена система.

      Податкова ж має функціонувати як сервісна служба. У нас є шалені ухиляння від сплати податків. Ігрові автомати, які є всюди – вони легальні й нелегальні водночас. Ними займаються одні й ті ж економічні підрозділи. А в нелегальній сфері їх власники платять набагато менше, ніж платили б у легальній. На жаль, у державі немає інституту, який буде боротись із тіньовою економікою. Бо той орган, який має це робити, є її ж частиною. Податковій службі варто залишити повноваження аналітики та не допускати до грошей. 

      – Якщо у США до вас прийшла податкова, до вас більше ніхто не подзвонить, адже ви потрапили в тіньову сторону. Без "батога", зазвичай, ніхто податки не платить. Це не природно – любити платити податки. Але коли є "батіг", якому можна довіряти, тоді все працює. Ми пам'ятаємо випадки, коли приходили до "Нової пошти", чи до "ОККО". Всі розуміють, що до них приходили за грошима, і нікого не цікавить, чи є там якісь порушення. Коли будуть приходити люди, до яких не буде підозри, тоді можна вивести економіку на світлу сторону.

      Більше – дивіться у програмі.

      Теги: Новини України Податки Фінанси Міністерство фінансів України Державна податкова служба Державна фіскальна служба
      Джерело: 24 канал
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