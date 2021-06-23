Подаватимуть як велику перемогу, – Казанський про "обстріл" Росією британського есмінця

Росія заявила, що начебто відкрила попереджувальний вогонь по британському есмінцю "Дефендер". Однак за допомогою пропаганди цю новину подаватимуть як велику перемогу російської держави.

Член української делегації в Тристоронній контактній групі Денис Казанський зазначив, що скоріш за все інцидент з "обстрілом" британського есмінця є вигаданим. Це черговий фейк, який підтримують на державному рівні.

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Як цим скористається Росія

На думку Казанського, російська пропаганда вигадала цю історію для "внутрішнього ринку", щоб показати своїм виборцям начебто могутність їхньої держави.

Згодом цей інцидент можуть "розкручувати" російські ЗМІ, аби громадяни країни були переконані, що Росія й справді когось обстрілювала. Навіть якщо британці не підтверджуватимуть це, росіяни вважатимуть, що їх просто злякались.

Будуть подавати цю новину, яка швидше за все є фейком, як величезну перемогу й свідчення величі Російської Федерації,

– припустив він.

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