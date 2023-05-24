Політик-страус, який ховає голову у пісок: як в Росії сприймають мовчання Путіна щодо Бєлгорода

Владімір Путін може якось відреагувати на події в Бєлгородській області у п'ятницю. Саме тоді в Росії планується проведення Радбезу. Попередньо свій в'ялий коментар озвучило місцеве Міноборони. Така реакція грає геть не на користь бункерного диктатора.

Про це 24 Каналу зазначив російський політолог Аббас Галлямов. Він припустив, що насправді може наразі відбуватися серед оточення Путіна.

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Перекладають відповідальність

Аббас Галлямов припустив, що наразі в Кремлі відбувається суцільна метушня. Путін, звісно, в курсі ситуації, бо "коли все розвалюється складно організувати інформаційну блокаду". Натомість його прибічники у своїх доповідях "пєрвому" намагаються перекласти відповідальність на іншого.

"Військові доповідають, що винні прикордонники. Ті, що ФСБ. Кожна сторона намагається показати свою картинку світу. У Путіна є базове уявлення, що щось погано, але як виправити це він не знає – картинки різні", – сказав він.

Аббас Галлямов про відсутність реакції Путіна: дивитись відео

Звідси може бути пояснення суцільного мовчання Путіна і його "діяльності", яка геть не пов'язана зі справжньою проблемою і її вирішенням: якісь зустрічі, роздача медальок, оголошення про участь у форумах.

Це сприймається більшістю населення та "елітами" як слабкість політика-страуса, який ховає голову в пісок від проблем. Дитина, якій страшно, – вона зажмурює очі і сподівається, що все розсмокчеться само,

– відзначив політолог.

Нагадаємо, 22 травня бійці Російського добровольчого корпусу зайшли на територію Росії – Бєлгородську область і заявили про звільнення від путінського режиму. Разом з представниками легіона "Свобода Росії" вони закликали місцевих не панікувати та не чинити опір. Пообіді почали поширюватися відео з першими біло-синіми прапорами вільної Росії. Тим часом бєлгородські чиновники заявили про "тривожну ситуацію". У Кремлі відреагували лише за декілька годин. Мовляв, Путін в курсі і це спроба відволікти увагу від подій біля Бахмута.

В українській розвідці пояснили, що легіон "Свобода Росії" та РДК проводять операцію на території Бєлгородської області для створення "смуги безпеки". Потрібна вона для захисту цивільних українців. Бійці РДК просувалися вглиб області і станом на 23 травня контролюють її частину.

Російські пропагандисти говорили про "зачистку" і омовилися про "статистику", відповідно до якої знищили 70 осіб, 4 БМП та 5 пікапів. Утім, в РДК це не підтвердили.

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