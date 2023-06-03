Основна загроза для кремлівського режиму: чим можуть закінчитися операції в Бєлгородщині

Бійці РДК та легіону "Свобода Росії" оголосили про початок другого етапу операції на Бєлгородщині. Від 1 червня неспокійно біля міста Шебекіно. Усі ці події показали відсутність російської армії і можуть призвести навіть до зміни кремлівського режиму.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, капітан армії оборони Ізраїлю у відставці Григорій Тамар. Він припустив навіть терміни за які ці ймовірні події можуть відбутися.

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Що показують рейди Бєлгородщиною

Відсутність системної координації між силовими структурами Росії і відсутність як таких сухопутних військ – ось головні прогалини, про які вмить стало зрозуміло під час рейдів Бєлгородщиною. За словами військового експерта, там ведуть бої російські прикордонні війська чи інші силові відомства.

"Ми не робимо висновки і не спираємося на інформацію російських ЗМІ, а також ми не знаємо достеменно якими силами і технікою воюють російські добровольці. Але за непрямою інформацією можемо припустити, що умовна рота, посилена одиницею бронетехніки, дестабілізувала обстановку у цілому російському регіоні", – підкреслив Тамар.

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Які будуть наслідки

Кількість таких рейдів може збільшуватися, вважає Григорій Тамар. Їхній успіх, результативність і послідовність прямо пропорційні успіхам української армії на фронті. І коли Сили оборони зможуть розгромити російські війська, ряди добровольців значно поповняться.

Таким чином це може стати основною загрозою для кремлівського режиму. Я не здивуюся, як ці формування за місяць-два підуть маршем в Москву для зміни політичного устрою Росії,

– припустив він.

Також, за його словами, кремлівський режим дискредитував себе в морально-етичному відношенні. Тому треба вітати прагнення будь-якої сили скинути цей режим, внаслідок чого можуть відбутися демократичні вибори.

"Це громадяни Росії воюють, а не українські військові вторгаються, щоб змінити політичний устрій. Я хочу відзначити професійність та мужність цих бійців. Це їм властиво поза політичних поглядів", – додав Тамар.

Події в Бєлгородській області: останні новини

В ніч на 3 травня у Бєлгородській області лунали вибухи. На ранок тамтешня влада заявила про роботу ППО та ймовірні наслідки: мовляв є пошкодження автівок та навіть поранені і загиблі.

Російські військові хаотично обстрілюють населені пункти, намагаючись уразити добровольців. А для проведення інформаційних операцій до району бойових дій перекинули спеціальний ТікТок підрозділ "Ахмат".

Кремль поки мовчить з офіційними заявами і вагається у захисті Бєлгородської області. Натомість депутат держдуми Росії, генерал-лейтенант Андрєй Гурульов запропонував бомбити з повітря російське місто Шебекіно.

Нагадаємо, в ніч на 1 червня в районі міста Шебекіно було неспокійно – повідомлялося про вибухи. На ранок стало відомо про начебто танкові бої. Таким чином бійці РДК та легіону "Свобода Росії" продовжили свою операцію зі звільнення територій, яка триває досі.