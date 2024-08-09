Це не характерно для населення: коли до росіян "дійде", що насправді відбувається

Ймовірність того, що через події в Росії, зокрема в Курській області, серед російського населення назріє думка, що російську владу потрібно змінювати, а війна в Україні – це злочин, дуже низька. Адже в Росії не існує такого поняття, як громадська рефлексія.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, наголосивши, що Курська область – не перша, де громадяни опинилися в небезпеці, до подій там були серйозні проблеми в Бєлгородській області. Там евакуація населення постійна й гинули люди, що неминуче у прифронтових областях. Однак ніякої реакції в суспільній свідомості росіян не відбувається.

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В Росії діє принцип – "кожен за себе"

Російська свідомість ніколи не реагує на біль іншої частини населення своєї країни, наприклад, москвичам було байдуже, що чиниться в Бєлгородській області й навпаки, бєлгородці не реагують на проблеми москвичів.

На думку Яковенка, в Росії серйозні проблеми з почуттям емпатії, з хвилюванням стосовно того, що десь відбуваються невтішні події. Він зазначив, що це властивість, яка є захисним механізмом країни-агресорки та її населення від реакції на чужі страждання, яка напрацьовувалась протягом 74 років в першу чергу радянською владою.

В сталінському таборі був не лише принцип "не вір, не бійся, не проси", а й залізний принцип не переживати за чужі страждання. Бо людина, яка хвилюється за переживання того, хто поряд з нею в камері, має менше шансів вижити. І от зараз діє принцип "кожен за себе",

– озвучив Яковенко.

За яких обставин може статися перелом у свідомості росіян

Російський опозиційний журналіст впевнений, що розраховувати на те, що росіяни зараз будуть співчувати жителям Курської області – не варто, цього не відбувається нині й не буде надалі. Певний перелом у масовій свідомості, а першочергово у свідомості військовослужбовців, станеться не з приводу того, що буде величезна кількість вбитих. Яковенко припускає, що це може бути тільки внаслідок серйозної військової поразки Росії й втрати нею певної дуже важливої частини окупованої території.

Наприклад, в разі деокупації Криму. І от тоді буде ефект, коли люди скажуть, що цар несправжній, тоді певні російські військові частини можуть почати повторювати дії, які були за часів Пригожина, тобто розпочати "заколот",

– прогнозує Яковенко.