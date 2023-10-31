Завдали величезної шкоди, – Піонтковський припустив наслідки подій у Махачкалі
Антисемітські акції в Росії матимуть надзвичайно негативні наслідки для країни-агресорки. Західні країни можуть остаточно закріпити за Кремлем статус терориста й поставити в один ряд з ХАМАС та Іраном.
Російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський наголосив 24 Каналу, що саме цього Владімір Путін хотів би уникнути.
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"Ми бачимо, що зовнішньополітичні наслідки цих подій, єврейського погрому за відсутності євреїв, колосально негативні для Росії. Вони остаточно закріпили в західній свідомості концепцію світової війни, у якій з одного боку ХАМАС, Путін, Іран, а з іншого – США, Україна та Ізраїль", – зазначив Піонтковський.
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Події в Махачкалі продемонстрували слабкість Росії
Російський публіцист вважає, що ніхто не планував цих подій, які завдали їм колосальної шкоди. Путін досі не зреагував на них, бо не знає як.
"Це колосальний показник нездатності Путіна розуміти, що відбувається в Росії та навколо нього. Він дає волю емоціям, які вирують у ньому, і пожинає плоди", – констатував Піонтковський.
Антисемітські мітинги в Росії: останні новини
- На Кавказі прокотилась хвиля протестів після оголошення наземної операції в Секторі Гази. Зокрема, у Дагестані розлючений натовп штурмував літак з Тель-Авіва.
- Владімір Путін заявив, що акції протесту в Росії збурили "через соціальні мережі з території України руками агентури західних спецслужб". Речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що антисемітські мітинги становлять результат роботи російської пропаганди.
- В Ізраїлі зреагували на єврейські погроми в Росії. Там очікують, що російські правоохоронні органи гарантують безпеку ізраїльських громадян і євреїв.