Чи можлива ще одна спроба перевороту в Росії: Фейгін сказав, як готуватиметься Путін
Після невдалого "маршу справедливості" Євгенія Пригожина можуть бути ще заколоти, але в іншій формі. Тому російський диктатор Владімір Путін, ймовірно, запустить репресивні органи.
Про це 24 Каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін. Водночас він наголосив, що терор необов'язково дасть бажаний результат.
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"Путін відповість терором. Вони повинні залякати всіх ще сильніше, адже вони побачили ці нелояльні групи. Буде величезна репресивна робота спецслужб, які виявлятимуть, з'ясовуватимуть, каратимуть", – зазначив Фейгін.
Чи буде нова спроба заколоту в Росії: дивіться відео
Чистки стосуватимуться не лише військових, а й цивільних, які підтримати заколотників у Ростові й Воронежі.
Може бути ще одна спроба перевороту
Посилення тиску навряд чи дасть Путіну потрібний результат. Армія гранично всім незадоволена – не тільки ПВК "Вагнера", а й звичайні частини, уже не мовлячи про мобілізованих.
"Я б не сказав, що питання остаточно розв'язане щодо нового "походу на Москву". Він може бути в іншій формі – дезертирства, бунтів", – підсумував Фейгін.
"Похід на Москву" Пригожина: основне
- Вночі 24 червня очільник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин розпочав "марш справедливості" Росією у відповідь на нібито ракетний удар з боку міноборони напередодні. Під час свого короткотривалого заколоту вагнерівці пошкодили дороги, 19 будинків і головне – мінуснули кілька російських літаків, серед яких військовий Іл-22М.
- За майже добу вагнерівцям вдалося встановити контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем, а також кількома дорогами, що ведуть до Москви. Однак після розмови із самопроголошеним президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком Пригожин вирішив припинити свій заколот. Найманці розвернули колони і повернулись у польові табори.
- 26 червня Євгеній Пригожин після дводенного мовчання вийшов на зв'язок і вирішив пояснити, чому вагнерівці влаштували заколот. За його словами, ПВК "Вагнера" мала припинити своє існування, тому було ухвалено рішення не допустити цього.
- 27 червня до Білорусі прилетів літак керівника ПВК "Вагнера". Про приїзд Пригожина було домовлено раніше з Лукашенком.
- Однак аналітики ISW вважають, що Білорусь не надасть бойовикам ПВК "Вагнера" надійного притулку, якщо Кремль буде тиснути на Лукашенка. Перебазування до сусідньої держави може стати для Євгенія Пригожина та його найманців пасткою.