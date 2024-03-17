У Росії знову горів черговий НПЗ, ворог атакував Південь дронами: хронологія 753 дня війни
Українські захисники продовжують мужньо тримати оборону на сході та півдні нашої країни. Тим часом у країні-агресорці знову гаряче від "прильотів" по важливих стратегічних об'єктах.
Про події на фронті, "бавовну" у Росії, важливі політичні заяви та рішення світових лідерів щодо допомоги нашій державі – читайте у тексті 24 Каналу.
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Уночі росіяни атакували Донеччину та Харківщину пʼятьма зенітними керованими ракетами С-300, а Чернігівщину — двома керованими авіаційними ракетами Х-59. За останню добу Сили оборони ліквідували 1160 окупантів. Також 11 танків, 24 БМП, 28 артилерійських систем, один засіб ППО та багато іншої техніки. Протягом доби Сили оборони також завдали ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки противника та пункту управління. Окрім того, українські захисники також дали відсіч 2 ДРГ, які зайшли на територію Сумської області. Під час атаки дронів опівночі сили ППО приземлили ворожий дрон у Дніпровському районі. На решті територій Дніпропетровщини було тихо. Без обстрілів. Вночі 17 березня ворог атакував Південь 16 "Шахедами". 13 з них було збито над Одещиною. Ще один у Миколаївській області. На жаль, не минулося без влучань. В Одеському районі пошкоджено два законсервованих агропідприємства. Там спалахнули пожежі, сталося руйнування промислових будівель. Пожежі вдалося оперативно ліквідувати. На щастя, люди не постраждали. Також окупанти заявили про атаку дронів під Москвою, Ростовим, Бєлгородом і Калугою. Гучно було й на околицях столиці Москви, і в Ростовській і Бєлгородській областях. Під Москвою дрони збивали біля Домодєдова, а також у Раменському та Ступінському міських округах. Гаряче було й у Ростовській, Бєлгородській і Калузькій областях. Зокрема, біля селища Октябрське чотири дрони начебто скинули вибухові пристрої. Внаслідок вибухів традиційно "постраждалих немає". Натомість є пошкодження на лініях електро- та газопостачання. Загалом у Росії повідомляють про 35 збитих дронів. Вночі у країні-агресорці ударні БпЛА атакували нафтопереробний завод у Слов’янськ-на-Кубані. Близько 2 ночі на Донеччині лунали вибухи. Росіяни атакували Покровський район, використовуючи балістичні ракети. Вночі окупанти атакували Україну ракетами та дронами. Зокрема, на Одещині лунала серія вибухів. Там ППО вела роботу по ворожих безпілотниках. На Чернігівщині теж було гучно. Попередньо, противник вдарив ракетою Х-59.
Втрати ворога станом на 17 березня
На Дніпропетровщині "вполювали" ворожий БпЛА
Вночі Росія вдарила 16 "Шахедами": скільки вдалося збити
Де ще сталася "бавовна" у країні-агресорці
У Росії палав НПЗ у Краснодарському краї
Росіяни вдарили балістикою по Донеччині
Вибухи на Чернігівщині та Одещині
Уночі росіяни атакували Донеччину та Харківщину пʼятьма зенітними керованими ракетами С-300, а Чернігівщину — двома керованими авіаційними ракетами Х-59.
За останню добу Сили оборони ліквідували 1160 окупантів. Також 11 танків, 24 БМП, 28 артилерійських систем, один засіб ППО та багато іншої техніки.
Протягом доби Сили оборони також завдали ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки противника та пункту управління. Окрім того, українські захисники також дали відсіч 2 ДРГ, які зайшли на територію Сумської області.
Під час атаки дронів опівночі сили ППО приземлили ворожий дрон у Дніпровському районі.
На решті територій Дніпропетровщини було тихо. Без обстрілів.
Вночі 17 березня ворог атакував Південь 16 "Шахедами". 13 з них було збито над Одещиною. Ще один у Миколаївській області.
На жаль, не минулося без влучань.
В Одеському районі пошкоджено два законсервованих агропідприємства. Там спалахнули пожежі, сталося руйнування промислових будівель.
Пожежі вдалося оперативно ліквідувати. На щастя, люди не постраждали.
Також окупанти заявили про атаку дронів під Москвою, Ростовим, Бєлгородом і Калугою.
Гучно було й на околицях столиці Москви, і в Ростовській і Бєлгородській областях.
Під Москвою дрони збивали біля Домодєдова, а також у Раменському та Ступінському міських округах.
Гаряче було й у Ростовській, Бєлгородській і Калузькій областях. Зокрема, біля селища Октябрське чотири дрони начебто скинули вибухові пристрої. Внаслідок вибухів традиційно "постраждалих немає". Натомість є пошкодження на лініях електро- та газопостачання.
Загалом у Росії повідомляють про 35 збитих дронів.
Вночі у країні-агресорці ударні БпЛА атакували нафтопереробний завод у Слов’янськ-на-Кубані.
Близько 2 ночі на Донеччині лунали вибухи. Росіяни атакували Покровський район, використовуючи балістичні ракети.
Вночі окупанти атакували Україну ракетами та дронами. Зокрема, на Одещині лунала серія вибухів. Там ППО вела роботу по ворожих безпілотниках.
На Чернігівщині теж було гучно. Попередньо, противник вдарив ракетою Х-59.