У Росії знову горів черговий НПЗ, ворог атакував Південь дронами: хронологія 753 дня війни

Українські захисники продовжують мужньо тримати оборону на сході та півдні нашої країни. Тим часом у країні-агресорці знову гаряче від "прильотів" по важливих стратегічних об'єктах.

Про події на фронті, "бавовну" у Росії, важливі політичні заяви та рішення світових лідерів щодо допомоги нашій державі – читайте у тексті 24 Каналу.

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