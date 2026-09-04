Ефір воєнного аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди присвячений підсумкам доби 4 вересня 2026 року на фронті та в тилу

Головні теми огляду:

удари росіян по Жулянах і заводу Coca-Cola під Києвом на тлі можливого прибуття до столиці України емісарів Трампа,

масштабна дронова атака в Сочі,

ураження російських військових об'єктів у Криму,

аналіз ситуації на фронті, зокрема, боям на Слобожанщині, Куп'янському, Добропільському, Оріхівському та інших напрямках.

Текстова версія огляду подій 4 вересня – на 24 Каналі.

Росія передає Трампу привіт ударами по Києву

Росіяни завдали ударів по Жулянах, аеропорту в Києві, і по заводу Coca-Cola біля столиці. Обидві атаки сталися напередодні анонсованого приїзду до Києва представників Трампа, тож це виглядає не випадковістю, а символічним сигналом.

Ворог дедалі частіше застосовує реактивні безпілотники для атак по українських містах. Водночас вони цілеспрямовано б’ють по складах із медикаментами та фармацевтичних об’єктах, де зберігаються медичні засоби й ліки.

Окремо була атака по аеропорту Жуляни дронами в Києві. Повідомлялося, що влучило в якийсь літак – можливо, музейний експонат або давно не використовуваний борт, оскільки аеропорт не працює.



Росія свідомо б'є по логістиці / фото – ДСНС

Цей удар стався після заяв президента Зеленського про небезпеку авіаруху над територією Росії, коли Україна наголосила, що літати над РФ небезпечно, а авіакомпанії мають припинити це робити. На тлі цього удар по Жулянах виглядає як російська відповідь. Водночас по цьому летовищу росіяни били й раніше, у тому числі балістичними й іншими ракетами.

Додаткового значення атака набуває через анонси приїзду до Києва Віткоффа і Кушнера – представників Трампа. Саме на цьому тлі росіяни ударили й по заводу Coca-Cola під Києвом у Великій Димерці.

Президент Зеленський увечері згадав це у зверненні, заявивши, що росіяни вже і Coca-Cola зробили собі ворогом, спалюючи підприємство "шахедами".

Сочі, Адлер і пожежі на нафтобазах

Українські дрони в цей час масовано летіли в напрямку Росії. Росіяни заявляли, що нібито перехопили близько пів тисячі безпілотників, але там, де їх точно не перехопили, – це Сочі.



Вайби Туапсе в небі Сочі / Фото – соцмережі

Уражені дві нафтобази: Адлерська нафтова база "Роснєфті" а об'єкт "Лукойлу". Росіяни намагалися захистити резервуари сітками, арматурою та додатковими спорудами, але це не допомогло. Дрони дісталися до цілей і спричинили пожежі, які тривали з ночі й протягом дня.

Найсильніше горіла саме Адлерська нафтобаза, що підтвердила місцева влада. Також підтвердили ураження об'єкта "Лукойлу". Тобто безпілотники знову б'ють по російській нафтовій інфраструктурі. Це для тих, хто хвилювався. що в нас закінчились дрони.

Також було влучання по ЗРК С-300 або С-400, встановленому безпосередньо в Сочі. Система яскраво здетонувала й, очевидно, вже не підлягає ремонту. Інакше кажучи, "салют" для мешканців Сочі вийшов дуже гучним.

Також були удари по Стерлітамаку, де горів нафтохімічний завод, а також інші спроби бити по території Росії.

Замах на російського генерала та воєнного злочинця

Поблизу Енгельса в Саратовській області 3 вересня відбувся замах на російського генерал-майора Ніколая Варпаховича. У селищі Пробуждєніє біля міста Енгельс невідомий на мотоциклі чатував на нього біля будинку.

По Варпаховичу було здійснено два влучні постріли. Він отримав поранення в голову, обличчя та живіт і був госпіталізований у важкому стані до Саратова, звідки планували доставити його спецбортом до Москви. На момент ефіру було невідомо, чи вижив він.



Воєнний злочинець Варпахович отримав дві кулі / Скриншот

За даними СБУ та українського Офісу Генпрокурора, Варпахович причетний до ракетних ударів по українських містах, зокрема до атаки по дитячій лікарні ОХМАТДИТ 8 липня 2024 року в Києві. Тому його розглядають як військового злочинця. Лише нещодавно йому було повідомлено про підозру.

Слобожанщина: Козача Лопань, Бєлгородщина і Куп'янський напрямок

Козача Лопань на північ від Харкова залишається місцем бойових зіткнень. Попри заяви Путіна про нібито окупацію цього селища, насправді воно залишається під контролем українських військових.

Росіяни намагаються заходити сюди з Бєлгородської області, здійснюючи штурмові дії піхотою та підкріплюючи їх артилерійськими ударами. Українські військові у відповідь працюють дронами по території Бєлгородщини й мають успіхи.



Ситуація в районі Козачої Лопані / Скриншот карти DeepState

Зокрема, було знищено російську артилерійську систему "Мальва". Українські FPV-дрони вразили її щонайменше вісьмома ударами, аж поки вона не загорілася та не була знищена.

Систему виявили приблизно за 15 кілометрів від кордону з Україною на території Бєлгородської області. Вона, очевидно, готувалася працювати в напрямку Козачої Лопані, але більше стріляти не буде.

На Великобурлуцькому напрямку росіяни також намагалися проникати через кордон. Тактичні просування ворога фіксуються на північ від Білого Колодязя та на північний схід від Великого Бурлука.

На Куп'янському напрямку наші штурмові підрозділи ведуть контратаки в районі Западного і Дворічної. Це ділянка біля річки Оскіл на північ від Куп’янська, де росіяни раніше накопичувалися та створили коридор для просування до міста вздовж річки.

Тепер українські сили намагаються розрізати цей коридор у районі Дворічної, і ці дії виглядають успішними.

З’явилися нові кадри від 33-го штурмового полку R.U.G. корпусу "Хартія". Підрозділ, значною мірою сформований із добровольців з інших країн, у тому числі з Південної та Центральної Америки, продовжує зачистку території між Западним і Дворічною.

R.U.G. звітує про успіхи – дивіться відео:

Звільнено ще чотири квадратні кілометри, вдалося закріпитися на західних околицях Дворічної, а гарнізон росіян у Западному опинився в оточенні. Для повного фізичного оточення залишається взяти ще один лісовий масив.

Цю зачистку 33-й полк проводив спільно з військами 35-ї бригади морської піхоти. Важливо, що було перерізано дорогу між Дворічною та Западним, яка далі веде на південь до Кіндрашівки, Радьківки й виходить до Куп’янська. Тепер завдання – остаточно вибити росіян із Дворічної та Западного.

Ситуація в самому Куп'янську та біля Сватового

Українські оглядачі пишуть, що ситуація в Куп’янську поступово ускладнювалася протягом останніх тижнів. Уже фіксують окремі червоні зони в місті, а деякі ділянки залишаються без повного зачищення та стабільного контролю.

Противник намагається не лише просуватися всередині міста, а й розширювати сіру зону по флангах. Найбільша активність спостерігається південно-західніше Куп'янська, біля мікрорайону Ювілейний, а також на північно-західному напрямку в районі Стадіонної площі.

Росіяни намагаються зміцнитися на флангах, щоб згодом охопити місто з різних боків. Тому зелена зона на картах не означає стійкого контролю: росіяни постійно проникають у Куп'янськ, у тому числі через район Заоскілля, через Голубівку та Радківку.

Українська контроперація на півночі покликана не пустити ворога далі в місто й знову провести його зачистку.

У цьому ж районі, південніше – вже на території Луганщини, біля Сватового – українським військовим вдалося ефектно знищити ЗРК "Бук" за допомогою HIMARS.

Полювання на "Бук" – дивіться відео:

На цій ділянці працює 45-та артилерійська бригада, яка показала ураження комплексу. "Бук" ховався серед дерев, але це не допомогло: після фіксації запуску ворожої ракети по повітряній цілі по позиції прилетіли українські засоби ураження або відпрацювала артилерія. У підсумку комплекс загорівся, почав детонувати, а боєкомплект вибухнув і вивів установку з ладу.

Добропільський напрямок і ситуація на півдні

На Добропільському напрямку росіяни суттєво активізувалися. Ворог намагається рухатися кількома напрямками: від Софіївки – до Райського і Торського, а також від Шахового і Новошахового – у бік Кучерового Яру, де веде бої, намагаючись закріпитися.

Якщо говорити про саму оборону Добропілля, то мова йде про ділянку південно-західніше від міста. Водночас російські піхотинці вже фіксуються в межах села Добропілля, що розташоване південніше від міста з такою ж назвою.



Два Добропілля / Скриншот карти DeepState

Тут виникає плутанина між містом Добропілля, яке є головним оборонним пунктом, і селом Добропілля на кілька кілометрів південніше. Саме в село вже заходять російські піхотні групи, які там постійно уражаються.

Вже надходять кадри візуального ураження противника безпосередньо в межах села. Тимчасова присутність ворожих груп фіксувалася в східній частині населеного пункту, не виключені спроби окремих інфільтраційних груп просочуватися глибше.

Обстановка суттєво не змінилася: противник і далі намагається просочуватися та шукати позиції для закріплення, а наші війська виявляють і уражають такі групи постійно.

Те, що ворог заходить у Добропілля, не є сенсацією. Раніше значну кількість росіян уже фіксували в сірій зоні поблизу Мирного та Шевченка, а сіре поле за Deep State доходить і до цієї ділянки.

Також від Нового Шахового противник намагається інфільтруватися до району міста Добропілля. Російські ДРГ фіксувалися біля Ганнівки на північ від міста.

Тож напрямок залишається проблемним і потребує насичення оборони особовим складом та постійного виявлення ворога безпілотниками.

Олександрівський і Гуляйпільський напрямки

На Олександрівському напрямку наші сили продовжують володіти ініціативою, атакувати ворога та проводити наступальні дії. Деталей зараз не розкриваємо.

Південніше, в районі Тернуватого і ближче до Гуляйпільського напрямку, відбулися певні тактичні зміни. Росіяни продовжують наступ у напрямку Воздвижівки. Їм вдалося закріпитися в межах Варварівки та Прилук – сіл на річці Гайчур. Раніше їх звідти вибивали, але вони намагаються повернути втрачені позиції.

Подібні вклинення фіксуються також у районі Чарівного і Гуляйполя, зокрема від Мирного. Це все пов’язано зі спробами росіян обійти Оріхівський район оборони з флангів або по ширшій дузі й проламати лінію оборони на захід від Гуляйполя.



Ситуація на півдні / Скриншот карти DeepState

Із протилежного флангу російської операції наступу на Оріхів фіксуються просування ворога в районі Малі Щербаки. За Щербаками йдуть дуже вперті бої: росіяни тут закріпилися і намагаються вийти до рубежів нашої оборони біля Новопавлівки та Новоандріївки.

Також тривають бої за Малу Токмачку, яку росіяни теж намагаються прорвати, але наразі знову марно.

Південніше цих районів проходять ключові російські логістичні шляхи. Серед них – траса Р280, яку росіяни називають "Новоросія". По ній наші військові продовжують працювати дронами типу Hornet та іншими апаратами з технологією самозахоплення цілі.

Російський воєнкор Романов опублікував відео з цієї траси, де видно свіжі сліди уражень по вантажівках та іншій техніці, а також детектор дронів, який сигналізує про присутність БпЛА в повітрі. Він же фактично визнає, що слова колаборанта Балицького про нібито повний контроль цієї дороги не відповідають дійсності.

Крим: робота ГУР і ураження "Бастіону"

Триває й далекобійна робота по Криму. Там працюють наші гурівці, зокрема група "Тринадцять", яка сьогодні оприлюднила нове відео ураження комплексу "Бастіон" – носія ракет "Циркон" і "Онікс".

На відео видно, як було виявлено машини комплексу, пускові установки та іншу техніку. По цьому об’єкту прилетіли українські безпілотники. Також було уражено два бензовози й командно-штабну машину російських загарбників на півострові.

Це ще одне підтвердження, що підрозділи ГУР продовжують системно працювати по Криму, а група "Тринадцять" спеціалізується саме на таких операціях.

Огляд подій війни на фронті та в тилу за 4 вересня 2026 року від Андрія Дрозди – дивіться відео: