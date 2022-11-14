У російському Подольську спалахнув завод, який виготовляє деталі для військової техніки

У Росії 14 листопада спалахнула пожежа на електромеханічному заводі у Подольську, що під Москвою. Цей завод випускав деталі для військово-промислового комплексу.

У Росії знову щось палає

Схоже, що в Росії знову "хтось невдало покурив". Про пожежу повідомили російські пропагандистські ЗМІ, пише 24 канал.

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У Подольську сталася пожежа у колишньому заводі "Зінгер". Персонал було евакуйовано,

– заявили пропагандисти.

Площа загоряння становить 1,8 тисячі кілометрів квадратних. За даними російського МНС, трапилося руйнування конструкцій.

Під Москвою загорівся завод: відео

У Росії горить завод, який виробляв деталі для військової техніки: відео

На заводі у Подольську виготовляли електрогідравлічні та гідравлічні системи. Їх використовували і для військової техніки.

Цей завод "палає" вже не вперше. Пожежі траплялися у 2015, 2018, 2019 і двічі у 2020 роках. Схоже, росіяни ніяк не можуть вивчити правила пожежної безпеки, то ж з року в рік наступають на ті ж граблі.



Дим з заводу накрив місто / Фото соцмережі

У Бєлгородській області теж пожежа

14 листопада пожежа виникла і в селі Козинка у Бєлгородській області. Цей населений пункт розташований на самому кордоні з Україною. Там загорілися цистерни з дизельним пальним. Місцева влада сказала, що пожежа виникла буцімто на території ферми. Традиційно, у всьому звинуватили ЗСУ.

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