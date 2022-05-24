Подоляк назвав причини, за яких можуть розблокувати переговорний процес із Росією

Нещодавно стало відомо, що перемовини між делегаціями України і Росії припинилися. Проте, їх ще можна відновити. Радник глави ОП Михайло Подоляк назвав причини, за яких можуть розблокувати переговорний процес з країною-агресором.

Про це член переговорної групи та радник голови Офісу Президента розповів під час телемарафону, передає 24 канал.

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Росіяни постійно наголошують, що вони можуть продовжити переговори з Україною. На думку Подоляка, це означає, що вони хочуть говорити, бо почали інформаційну кампанію про "замороження конфлікту".

Він наголосив, що на фоні цього росіяни безумовно будуть у виграшній позиції, бо вони стоять на нашій території.

Але ми хочемо, щоб вони сприймали ситуацію адекватно. Адже вони будуть воювати до того часу, поки не втратять максимальну кількість своїх людей,

– заявив Подоляк.

За яких можуть розблокувати переговорний процес із Росією

На це Михайло Подоляк відповів, що це може статися з двох причин:

коли президент України скаже, що на дорожній карті не зрозуміло, які позиції ми зможемо утримати,

коли політична еліта Росія почне адекватно все сприймати та побачать реальність.

Адже це вперше стався такий феномен у світі – коли пропаганда діє не на суспільство, а на політичну еліту. Вони самі себе завели в "яму", з якої не можуть вибратися. Росіяни вважають, що "в них все за планом", але це не так. Вони, напевно, сядуть за стіл переговорів вже коли в Росії будуть панічні атаки",

– додав радник глави ОП.

Що відомо про призупинення переговорів з Росією: коротко

Михайло Подоляк ще 17 травня заявив, що мирні переговори між Україною та Росією щодо припинення війни призупинені. Після зустрічі у Стамбулі ніякого просування у переговорах не відбулося.

Він наголосив, що наразі не йдеться про "вихід чи не вихід" України з переговорів, а тільки про доцільність процесу і конкретику на цьому етапі. “Буде конкретика – будуть продовженні політичні переговори”, – резюмував Подоляк.

У Міністерстві внутрішніх справ вважають, що сенсу поновлювати перемовини немає. Радник глави МВС Віктор Андрусів сказав, що переговори не продовжать, поки або росіяни не вийдуть на кордон, або просто не покажуть, що вони дійсно готові йти на такий крок.

Заступник керівника ОП Ігор Жовква теж відзначив, що Путін не готовий домовлятися про припинення війни.

Президент України Володимир Зеленський назвав головну умову для повернення до переговорів з Росією. За його словами, коли Україна поверне всі території, окуповані росіянами після 24 лютого, тоді відновиться переговорний процес.

Водночас резиденція Папи Римського висловила свою готовність до сприяння проведення переговорів між Україною та Росією. Там зауважили, що для цього потрібне запрошення від обох сторін.

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