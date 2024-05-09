Китай перебирає функції Росії: в ОП сказали, чи готовий Пекін до завершення війни

Глава Китаю Сі Цзіньпін вперше за останні кілька років прибув до Європи. Він хоче побудувати переговорні майданчики з регіоном. Але щодо ставлення до війни в Україні є певні нюанси.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що Китай зараз відіграє іншу глобальну політичну роль, ніж раніше. Він перебирає на себе функції Росії, які вона втратила після початку повномасштабної війни.

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Раніше Китай пробував домінувати у Європі через Росію. Зараз вони позбуваються від цього "посередника".

Китай також хоче мати теплі стосунки з низкою європейських країн, щоб мати доступ до технологічних фінансових ринків Європи. У Китаю достатньо складні та напружені стосунки зі Сполученими Штатами. Вони хочуть диверсифікувати свої ризики. У такий спосіб Китай будує свій табір, розуміючи, що Росія точно не відіграватиме ту роль, яку мала до початку повномасштабного вторгнення,

– сказав Подоляк.

Китай хоче напряму модерувати такий політичний "табір", який є прообразом біполярного світу. Росія теж мала це на меті. Але там значно нижчий рівень інтелекту. Росія – це всього лиш сировинна країна.

Чи зацікавлений Китай у закінченні війни

Як наголосив Подоляк, з одного боку, Китай зацікавлений у закінченні війни. Для довгострокових стратегій важлива стабільність. З іншого – Китай наразі не готовий до цього. Адже поки лише триває процес вибудовування переговорних майданчиків.

Україна пробує працювати з Китаєм. Зокрема, вже було запрошення на Глобальний саміт миру. Там повинні усвідомити, наскільки небезпечними є дії Росії. Вони руйнують те, що вигідно Китаю.

Річ у тім, що Росія хоче зламати саме те, що сьогодні вигідно для Китаю. Зламати домовленості, зламати правила і зламати регуляторне право – юридичні каркаси. Це невигідно їм. Бо Китай – це країна планування, а не країна хаосу, якою є Росія,

– підкреслив Подоляк.

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