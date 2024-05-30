Подоляк різко відреагував на погрози Путіна до НАТО

Путін побоюється ударів західною зброєю по території Росії, тому знову погрожує "ядеркою". Він забуває, що ядерна зброя є і в країн Заходу.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що Путін любить демонструвати "дорогу" з одним напрямком руху до ескалації. Він хоче, щоб країни Заходу знову повірили в казочку про "Росію-монстра", який всіх може перемогти.

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Путін хоче, щоб усі знову повірили в міф

Як наголосив Подоляк, Путіну потрібно, щоб Росію знову почали боятися, як це було раніше. Тому він постійно розповідає про ядерну зброю. Диктатор упродовж років порушував усі міжнародні правила. Але він хоче, щоб до Росії ці правила застосовувалися.

Росія продовжує наполягати на тому, що вона має встановлювати правила поведінки в Європі. Які це правила? Це – повна відсутність міжнародного права для Росії, але присутність міжнародного права з російськими правками для всіх інших,

– підкреслив Подоляк.

Диктатор хоче, аби не було ніяких покарань для Росії за її злочини проти України та інших держав. Він розуміє, що перебуває в ситуації "пан або пропав". Або дотисне свою лінію, або програє.

У своїй риториці про ядерну зброю Путін забуває про дещо. Захід має потужніші інструменти впливу, ніж Росія.

Путін каже, що у Європі є місця компактного проживання людей (натякаючи на ядерний удар – 24 Канал)? Хай не забуває, що місця компактного проживання – європейська частина Росії. Якщо говориш про це, то подивися на Москву та Пітєр,

– наголосив Подоляк.

Не варто зважати на слова Путіна. Він завжди буде "понтуватися" та йти до ескалації. З ним не можна домовлятися. Його потрібно перемогти.

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