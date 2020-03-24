Подорожчання продуктів у Києві: Кличко звернувся до Антимонопольного комітету

Міська влада Києва не може контролювати ціни на продукти харчування і першої необхідності в торговельних мережах. Тож міський голова столиці Віталій Кличко закликав Антимонопольний комітет звернути увагу на раптове здорожчання продуктів у Києві.

"Люди сьогодні дуже схвильовані, ідуть до супермаркетів, запасаються продуктами харчування, першої необхідності. А окремі торговельні мережі користуються цим для заробітків", – констатував Кличко у відеозверненні 24 березня.

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Як міська влада ми не маємо можливості контролювати ринкові ціни. Тому я хочу звернутися до Антимонопольного комітету – обов’язково, будь ласка, звернуть увагу на цю проблему і потрібно втрутитись у ситуацію,

– закликав міський голова Києва.

Він також закликав власників торговельних мереж не підіймати ціни необґрунтовано.

"Бізнес є бізнес, а є насправді мародерство. Сьогодні складно всім і не треба наживатись на людях у такий складний час для країни", – закликав Кличко.

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Дивіться відеозвернення Кличка:

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