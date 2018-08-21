Подорожі Україною: дивовижна Донеччина, яку мало хто бачив

До Дня Незалежності України 24 канал підготував спецпроект про наймальовничіші куточки кожного регіону нашої батьківщини. До вашої уваги – дивовижні місця Донеччини, які перехоплюють подих.

Хоча частину Донеччини зараз окупували проросійські бойовики, однак коли українські військові повернуть територію, туди неодмінно варто поїхати. Адже область має чим здивувати, окрім териконів, шахт та величезних промислових зон із заводами.

Більше регіонів у спецпроекті: Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити

З півдня край омивається Азовським морем, яке особливою популярністю користується серед сімей з маленькими дітьми, адже море мілке і дуже тепле – чого лише варта Білосарайська коса.

Також здивує природне чудо – мальовничий Кальміуський каньйон. Не менш пейзажними є Крейдяні гори, Кам'яні могили, Соледарське озеро та давня Святогірська лавра.

Мандрівка Донеччиною

Донецьк

До окупації російськими найманцями у 2014 році Донецька агломерація з навколишніми містами-супутниками налічувала понад 1,7 млн жителів. До окупації міста як футбольні фанати, так і звичайні гості міста залюбки відвідували стадіон "Донбас Арена", збудований за останнім на той час словом техніки відповідно до стандартів категорії "п'ять зірок". Його велич порівнювали з лондонським стадіоном "Вемблі", однак зараз арена простоює і бойовики за нею не надто й доглядають.

У Парку кованих фігур ви побачите 162 дивовижних форм з металу, зокрема, улюблених персонажів з казок та знаки зодіаку. А ще прогулянка парком дозволить побувати в різних країнах світу – тут знайдете фігурки Ейфелевої вежі, Біг Бена та інше.

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На головній вулиці Донецька – вулиця Артема – стоїть копія славетного Бохумського дзвону, виготовленого майстром Якобом Майєром. А на бульварі Пушкіна, який був одним з найкрасивіших місць Донецька, стоїть символ міста – Пальма Мерцалова.

"Донбас Арена", побудована за останнім словом техніки, до окупації міста

Кальміуський каньйон

Природний каньйон у долині річки Кальміус утворився через вихід гранітів.Правий берег Кальміусу крутіший і обривистий, змережаний ущелинами.

На схилах каньйону під впливом стихії з піщаника утворились химерні фігури.

Особливо у пейзажну місцину їдуть, щоб усамітнитися від цивілізації та побути наодинці з неймовірною природою.

Кальміуський каньйон – одне з найзатишніших місць Донеччини

Кам'яні могили

Кам’яні могили – одна з найзагадковіших туристичних локацій країни. Великі скелі дивовижних форм досі приховують багато таємниць давніх історичних епох.

Адже тут скрізь розкидані стародавні поховання, через які заповідник ще називають "містом мертвих". На території можна знайти скіфські кургани та жертовники, фігури кам'яних баб та багато іншого. Плита рожевого граніту на вершині гори Гострої прикрашена загадковими письменами.

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Місце з сотень кам'яних скульптур нагадує окрему країну зі своєю архітектурою та історією. Тут ви знайдете мальовничі краєвиди з ярів, ущелин, гротів та долин.

Кам'яні могили поділили на дві гряди – східну (більша, круті схили та глибокі ущелини) та західну (обриси кам'яних скульптур спокійніші). Найвища точка заповідника осягає 318 метрів.

Кам'яні могили приховують чимало загадок

Химерні скульптури із затверділої лави давнього вулкана, яким, імовірно, більше 2 мільярдів років, утворились під впливом вітру. Окрім того, тут дивовижно багата флора – більшість рослин та квітів унікальні і занесені до Червоної книги. А ще тут є глибоке озеро площею у 20 гектарів.

Святогірська лавра

Свято-Успенська Святогірська лавра розташована на території Національного природного парку "Святі гори". Парк славиться не лише флорою та фауною, а й оздоровчим туризмом.

Особливо приваблює давній чоловічий монастир, збудований на крейдяній скелі на березі Сіверського Дінця півтисячі років тому – у 1525 році. У лаврі зберігаються мощі преподобного Іоанна. Кажуть, що ще до перших письмових згадок тут були християнські поселення, а у Іпатіївському літописі згадується про подорож у ці краї князя Володимира Мономаха.

Щоб дістатися верхівки скелі, треба пройти більш ніж кілометр печерами, вирубаними у крейді. Лавра має таку ж значущість, як і Києво-Печерська та Почаївська.

Святогірська Лавра вражає своєю величчю і панорамами з монастиря

Крейдяні гори

Крейдяні гори тягнуться білою смугою вздовж правого берега річки Сіверський Донець. Одним із найкрасивіших у цій місцині є ландшафтний парк "Краматорський", де можна побачити найвідомішу крейдяну скелю Меч, висота якої сягає 10-поверхового будинку.

Скеля змережана тріщинами та впадинами, у яких гніздяться рідкісні птахи, а також тварини, зокрема, горностаї.

Особливо вражає серед Крейдяних гір скеля Меч

Терикони

Індустріальний стиль Донеччини є такою ж історією України, як палаци, замки та церкви. Область до початку україно-російської війни виробляла п'яту частину загальнодержавного обсягу промислової продукції та посідала провідні місця з виробництва низки основних видів промислової продукції в Україні.

Початками промислового Донбасу вважають Соляні промисли Донеччини у XVII—XVIII століттях. На території області є близько 300 родовищ корисних копалин та понад 2000 промислових підприємств.

З вершин териконів можна спостерігати за заходом сонця над "марсіанськими" краєвидами промислової Донеччини.

Донеччина – край контрастів між тими таки індустріальними та природними ландшафтами

Білосарайська коса на Азовському морі

Між Маріуполем і Бердянськом розташована мальовнича Білосарайська коса, яка на 14 кілометрів "тікає" в Азовське море.

На в'їзді на косу є лиман з дуже солоною морською мінералізованою водою та заболоченим степом – рай для диких качок, яструбів та інших птахів.

На озері Лебединому живуть однойменні птахи, стежками гуляють барвисті фазани. Навесні і восени тут зупиняються зграї мігруючих птахів.

Білосарайська коса – чи не найкраще місце відпочити і відчути єднання з природою.

Білосарайська коса на 14 кілометрів тікає в Азовське море

Соледарське озеро

Маленьке озеро, глибиною у 100 метрів, біля міста Соледар утворилося завдяки мінералізованим водам шахт. Колись тут проводили видобуток солі. Його властивості порівнюють з водами Мертвого моря.

Дайвери, які знайшли озеро, розповіли, що чим глибше занурюватися на дно озера, тим більше піднімається температура його води. Зокрема, на глибині 4-6 метрів температура піднімається до 30-40 градусів. І чим глибше, тим інша консистенція води, яку описують як "рідке скло".

Дивна температурна аномалія досі не отримала відповіді та викликає безліч питань про природу цього явища.

Соледарське озеро має температурну аномалію та незвичну консистенцію води