Подорожі Україною: найцікавіші місця Черкащини, які захоплюють дух

До Дня Незалежності України 24 канал підготував спецпроект про наймальовничіші куточки кожного регіону нашої країни. До вашої уваги – ТОП-8 місць Черкащини, які варто відвідати кожному.

Непримітна, на перший погляд, Черкащина насправді може здивувати найзатятішого мандрівника – тут і неймовірної краси природа; і недоступні та унікальні пам’ятки архітектури; і багата історія, яка тягнеться ще з часів Трипілля.



Черкаська область: що варто відвідати

Черкаську область сміливо можна називати серцем України, адже саме тут розташований географічний центр нашої країни. Припадає він на північну околицю невеликого села Мар’янівка. Наразі інфраструктура у селі малорозвинена, втім незабаром його планують перетворити у туристичний комплекс. Тут хочуть проводити великі етнофестивалі та ярмарки.



Село Мар'янівка у Черкаській області: географічний центр України

Черкаси

Не менш вражаючою є й історія головного міста області – у Черкасах колись був немалий порт, який приймав пароплави з усієї Європи. Портом слугував нинішній мікрорайон Митниця, який наприкінці 19 – початку 20 століття був справжнім містечком. Зараз судноплавство не таке поширене, втім навідатися у місто варто, щоб сповна насолодитися красою Дніпра.



Мальовнича дорога до Черкас

Буддистський храм "Білий лотос"

Ще однією родзинкою затишних Черкас є буддистський храм "Білий лотос". Він єдиний такий в Україні. Храм звели за прообразом одного з найвідоміших храмів буддистів, який розташований у Лаосі.

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Центр буддистів України відкритий для відвідувань. Для гостей проводять чайні церемонії, навчають самозахисту та медитації.

Найкраще відвідувати "Білий лотос" в неділю. У цей день можна потрапити на екскурсію і побачити храм зсередини.



Центр буддизму в Україні



"Білий лотос" є одним з найбільших буддистських храмів Європи

Буцький каньйон

"Маленька Швейцарія" – саме так ще часто називають Буцький каньйон. Цьому унікальному гранітному каньйону вже більше двох мільярдів років. Він утворився тоді, коли лише формувалися ґрунти нашої планети.



Буцький каньйон – гранітове диво України

На території каньйону можна натрапити і на водоспад Вир, який стрімко стікає з величних гранітних брил.

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Дорога до Буцького каньйону з Києва займе близько трьох годин. Спершу варто добратися до Жашкова, а звідти – ще 35 кілометрів до смт. Буки.



Буцький каньйон вражає своєю суворістю

Леськовський палац

Недоступний для відвідування, втім достойний, щоб бути побаченим. Леськовський палац розташований неподалік від міста Монастирище. Зведений у 19 столітті, палац чудово зберігся до наших днів.

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Втім, на жаль, наразі він належить Міністерству оборони та недоступний для відвідування.



Леськовський палац з висоти пташиного польоту



Палац сховався поміж густого лісу

Національний дендропарк "Софіївка"

Дендропарк "Софіївка" – одна з найвизначніших пам’яток ландшафтного мистецтва в Європі. Парк наприкінці 18 століття для своєї коханої наказав спорудити граф Станіслав Потоцький.

Поруч з помпезними статуями та миловидними водоймами у "Софіївці" ростуть десятки рідкісних дерев, привезених з Азії та Італії. Саме звідси чимало унікальних видів були розповсюджені Україною.

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"Софіївка" відкрита для відвідувачів з травня до листопада та працює з 9 до 18 години. Парк розташований в Умані, куди легко дістатися рейсовим автобусом чи автомобілем.



"Софіївка" прекрасна восени

Мотронинський монастир

У селі Мельники можна натрапити на легендарний Мотронинський монастир. Вперше його звели ще у 1036 році на території скіфського давньоруського городища. З того часу монастир неодноразово руйнували та відбудовували.

За легендами, монастир має розгалужену систему підземних ходів. Також тут збирав матеріали для славнозвісних "Гайдамаків" Тарас Шевченко.

Особливо популярний монастир на день Святої Трійці – сюди з’їжджаються сотні паломників.



Мотронинський монастир відкритий для відвідувачів

Вартий уваги і Холодний Яр, у якому розташований монастир. Місце всіяне пам’ятками і старовинними знахідками різних епох – тут є і скіфські кургани, і залишки трипільських поселень, і могили українських козаків.

Чигирин та Суботів

Чигрин та Суботів – легендарні місця козацької слави України. Чигирин був гетьманською столицею Богдана Хмельницького, а Суботів – родинним хутором отамана. Тут збереглася Іллінська церква, в якій розміщена усипальниця гетьмана. Її можна впізнати, якщо згадати як виглядає п’ятигривнева купюра.



Церква в селі Суботів

У Чигирині варто оглянути комплекс будівель резиденції Богдана Хмельницького, церкву Святих апостолів Петра і Павла, реконструкцію вежі бастіону Дорошенка.

До Чигирина добратися можна автобусом із Черкас. Також зручною видасться і мандрівка на авто.



Місця козацької слави

Заповідник "Трахтемирів"

Трахтемирівський півострів ще донедавна був "окупований" можновладцем, проте у 2014-му його територія стала доступною для всіх. Зараз подивитися на мисливський будинок олігарха може кожен – він стоїть недоглянутим.



Мисливський будиночок на Трахтемирові

Передовсім Трахтемирів славився мальовничою природою та давньою історією. Зараз тут можна натрапити на численні могили козаків.

Цікавою є і будівля недобудованої Канівської ГАЕС, на територію якої можна вільно потрапити. Майже 30 років забуття надали споруді грізного постапокаліптичного вигляду.

Дороги на півострові є, втім вони далеко не в найкращому стані. Проте, щоб побачити усе на півострові, варто їхати власною машиною чи велосипедом. З Києва можна доїхати автобусом до Великого Букрина. Від зупинки автобуса до мисливського будиночка пішки іти доведеться близько 5 кілометрів.



Краєвиди заповідника "Трахтемирів"

А ви вже побували в цих місцях? Подорожуйте Україною і щодня дізнавайтеся про неї щось нове!

Фото: Ukraїner, Колокрай, Pizzatravel