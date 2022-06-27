"На подвір'ї школи – 6-метрова вирва": ексклюзивні кадри моторошних наслідків обстрілу Харкова

Вночі 27 червня росіяни вкотре завдали удару по Харкову. Внаслідок потужного обстрілу постраждала школа.

Ворожа ракета влучила прямо у подвір'я навчального закладу. Про це 24 каналу сказала кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Школа майже вціліла

Під удар потрапив Київський район міста. Попередньо, це була ракета "Іскандер", якими постійно обстрілюють Харків. На щастя, вона потрапила не у саму будівлю, а на подвір'я. В результаті там утворилася величезна вирва глибиною 6 метрів.

"Колись тут був шкільний газон – красивий, затишний, з екзотичними рослинами. Зараз ніщо не нагадує колишню декоративну місцину", – говорить кореспондентка.

Вибухова хвиля була настільки потужною, що землю розкидало через школу. Ба більше, навіть у сусідніх житлових будинках повилітало скло, людей поглушило. Неподалік місця "прильоту" була господарча будівля, вона загорілася.

Школа, наскільки можливо, вціліла, але більшості вікон там немає. Місцеві співробітники кажуть, що вони тільки замінили вікна, трохи утеплилися. Тепер усе потрібно робити знову,

– додала журналістка.

Наслідки ракетного удару у Харкові / Фото Анни Черненко, 24 канал

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