"На подвір'ї школи – 6-метрова вирва": ексклюзивні кадри моторошних наслідків обстрілу Харкова
Вночі 27 червня росіяни вкотре завдали удару по Харкову. Внаслідок потужного обстрілу постраждала школа.
Ворожа ракета влучила прямо у подвір'я навчального закладу. Про це 24 каналу сказала кореспондентка з Харкова Анна Черненко.
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Школа майже вціліла
Під удар потрапив Київський район міста. Попередньо, це була ракета "Іскандер", якими постійно обстрілюють Харків. На щастя, вона потрапила не у саму будівлю, а на подвір'я. В результаті там утворилася величезна вирва глибиною 6 метрів.
"Колись тут був шкільний газон – красивий, затишний, з екзотичними рослинами. Зараз ніщо не нагадує колишню декоративну місцину", – говорить кореспондентка.
Вибухова хвиля була настільки потужною, що землю розкидало через школу. Ба більше, навіть у сусідніх житлових будинках повилітало скло, людей поглушило. Неподалік місця "прильоту" була господарча будівля, вона загорілася.
Школа, наскільки можливо, вціліла, але більшості вікон там немає. Місцеві співробітники кажуть, що вони тільки замінили вікна, трохи утеплилися. Тепер усе потрібно робити знову,
– додала журналістка.
Наслідки ракетного удару у Харкові / Фото Анни Черненко, 24 канал
Нагадаємо! За даними Харківської ОВА, наразі у місті залишається до мільйона осіб – це більше ніж половина жителів. Харків'яни масово повертаються додому, однак влада закликає людей утриматися. Річ у тім, що в умовах регулярних обстрілів масове скупчення людей стає особливо небезпечним. Крім того, це навантаження на транспортну систему, на систему охорони здоров'я та житловий фонд.
Росіяни знищують українські школи: що відомо
- Окупанти не лише намагаються забрати у дітей право на освіту, вони знищують нашу історію. Так, у травні вони обстріляли Новгород-Сіверський, що на Чернігівщині. Внаслідок ракетного удару зруйнована школа, у якій навчався Пантелеймон Куліш.
- Росіяни розбомбили школу-інтернат на Миколаївщині. Там разом жили та навчалися діти з повних родин та діти-сироти.
- На початку червня окупанти накривають завдали удару по школі у місті Бахмут. Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали двоє людей.
- Військові країни-агресорки обстріляли школу в Авдіївці з реактивної системи залпового вогню "Град" з магнієвим зарядом. Це вже третя школа, знищена росіянами у цьому місті.
- У зв'язку з повномасштабним вторгненням випускні в українських школах пройшли у режимі онлайн. Замість довгоочікуваного останнього дзвоника учні чули звуки сирен, які сповіщають про загрозу авіаудару. За словами президента України Володимира Зеленського, загалом Росія пошкодила понад 1 800 освітніх закладів по всій Україні.
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