Позбавитись від подвійних стандартів, – Путін взявся захищати дії Лукашенка

Володимир Путін виступив на захист самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Глава Кремля виправдовував дії Лукашенка щодо розгону мітингів та посадки літака з Романом Протасевичем.

Володимир Путін навів приклади, які, на його думку, виправдовують вчинки білоруського диктатора.

Зауважте Знати його не хочу, хай собі бореться із режимом Лукашенка, – Путін про затримання Протасевича

Путін захищає дії Лукашенка

Володимир Путін відповів на питання про свободу пересування у зв'язку з інцидентом з посадкою пасажирського літака Ryanair в Мінську.

Він пригадав посадку літака президента Болівії Ево Моралеса у Відні в 2013 році.

"Якщо вам у Відні можна посадити літак президента незалежної країни, то чому в Мінську не можна посадити літак щодо якого надійшов сигнал про замінування", – заявив Путін.

Він цинічно заявив, що варто "підходити з однаковими мірками до ситуацій аналогічного характеру". Путін переконаний, що це варто зробити не тільки у цьому випадку, а у інших.

Потрібно позбавитись від подвійних стандартів,

– заявив Путін.

Тут же він порівняв демонстрації в Європі з затриманням протестувальників у Білорусі. Нібито, в демократичній Європі можна чинити такі дії.

загрозу авіаційній безпеці.

Коротка передісторія подій в Білорусі

У серпні 2020 року в Білорусі відбулись вибори. Саме у той період спалахнули протести. Їх причина – фальсифікація результатів виборів президента.

Саме після цих виборів Олександр Лукашенко проголосив себе президентом та незаконно залишився на посаді.

У країні з того часу відбуваються протести, які жорстоко придушує влада.

Лідерка опозиції Світлана Тихановська перебуває за кордоном. Проте нещодавно вона оприлюднила плани нових масових протестів у Білорусі.