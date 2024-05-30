Подяка силам ППО і робота над дронами з партнерами: Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський ввечері 30 травня записав традиційне вечірнє звернення до українців. У відео голова держави розповів про підготовку до Саміту миру.

Окрім того, Зеленський подякував силам ППО за відбиття нічної атаки. Водночас глава держави наголосив, що працює над посиленням обороноздатності наших захисників неба.

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Подяка силам ППО за відпрацювання по цілях ворога

Володимир Зеленський у зверненні подякував всім нашим захисникам неба – воїнам мобільних вогневих груп, наших Повітряних сил України, усіх підрозділів ППО, які щодня та щоночі обороняють наші міста й громади від російських ракет і дронів.

Дуже важлива ваша ефективність, ваша влучність, воїни, і ми максимально працюємо для того, щоб додати сили й можливостей нашому захисту неба,

– зазначив президент.

Глава держави запевнив, що буде найближчим часом багато комунікації щодо посилення протиповітряної оборони з партнерами – щодо нових систем ППО та спільних виробництв. А також зокрема виробництв дронів – збільшення обсягів і залучення спеціальних інвестицій у такі виробництва.

"Це і спільні виробництва з нашими партнерами, і робота в нашій країні. Дякую кожному у світі, хто підтримує Україну в цьому і хто переконує інших лідерів, інші держави допомагати", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна вже має частину підтверджень від лідерів щодо збільшення наших спроможностей ППО, і головне – реалізувати їх повністю й додати ще відповідних домовленостей.

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Наради з міжнародними партнерами що Саміту миру

Зеленський також зазначив, що провів кілька нарад із нашою зовнішньополітичною командою про необхідні результати цього червня.

Ми детально плануємо перемовини, зустрічі наших представників, зміст документів. Це стосується й оборонних пакетів для України, і нових безпекових угод, і Саміту миру,

– пояснив український очільник.

Президент зауважив, що фактично щодня українська влада додає учасників Саміту та протидіє російським спробам зірвати чи послабити Саміт.

"Зараз кожен представник України має своє чітке завдання – як зробити наступний місяць більш результативним для України. І кожен місяць, кожен тиждень, кожен день повинні додавати сили нашій державі, нашому суспільству в захисті, в нашому захисті", – наголосив Зеленський.

Він сказав, що сила України залежить від усіх, хто працює на державу і в ній.

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Вшанування парамедикині Ірини Цибух

Зеленський у зверненні розповів, що вчора на Харківському напрямку на війні загинула Ірина Цибух – бойовий медик "Госпітальєрів", одна із тих, хто не лише захищав державу, а й робив усе, щоб інші долучалися, тренувалися, вчилися бути ефективними.

Зокрема, це стосується і в питаннях фронтової медицини, і в питаннях поваги до українських воїнів – у питаннях меморіалізації подвигу українців.

Мої співчуття всім побратимам та друзям, усім близьким Ірини, кожному, хто її знав, і кожному, кого вона надихала боротися заради України та здобувати результат заради України. Дуже важливо, щоб її справи та зусилля всіх наших полеглих героїв були продовжені,

– сказав президент.

Наостанок український очільник побажав вічної та світлої пам’яті усім, хто віддав своє життя заради України. Він подякував кожному й кожній у світі, хто небайдужий і робить усе можливе, щоб російське зло скоріше пішло з української землі.