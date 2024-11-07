Розмова між Путіним і Трампом може відбутись: чому це небезпечно для України

Дональд Трамп виграв вибори у США, але президентом офіційно стане у січні наступного року. До цього моменту він може провести розмову з Владіміром Путіним. Вона не буде записана, тому там Трамп може трішки "проговоритись".

Небезпечним є те, що Трамп може розповісти про свої плани закінчення війни, чим російський диктатор може скористатись у певний спосіб. Про це 24 Каналу розповів професор економіки університету Кейс Вестернс Роман Шеремета, зауваживши, що він може також викрити деталі постачання військової допомоги Україні.

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Чому розмова між Путіним і Трампом небезпечна для України

На думку професора економіки, Путін має прямий вихід до Трампа і може йому подзвонити. Однак поки Трамп ще не є президентом США, тому саме він має більше можливостей на такі непрямі розмови саме зараз. Коли ж він стане президентом, усі розмови, оскільки вони є офіційні, будуть записані.

Я впевнений, що така розмова відбудеться до того, як Трамп прийде в Білий дім,

– зауважив Шеремета.

Небезпека полягає в тому, що Трамп може розповісти Путіну своє бачення закінчення війни. Він може сказати, що коли почнуться офіційні переговори між Україною та Росією, війну зупиняють на тій лінії розмежування, яка є в цей момент.

І тоді Путін просто йде ва-банк, кидає все, що в нього є на такий собі марш на 2 – 3 тижні. Він кидає всі ресурси і б'є по всіх лініях фронту, незважаючи на втрати, адже знає, що те, що він може захопити до початку переговорів – це і залишиться у нього,

– пояснив професор економіки.

Крім того, Трамп в такій розмові може розповісти, як він планує надавати допомогу Україні і в якій кількості. Адже він обов'язково буде говорити з російським диктатором з позиції сили та може у такий спосіб йому погрожувати.

Будь-яка дискусія в даному випадку призведе до послаблення української позиції на переговорах і посилення позиції Росії. Найкраще було б, якби Трамп взагалі нічого не говорив Путіну про його плани щодо закінчення війни і дав таку пропозицію, коли вже стане президентом,

– додав Шеремета.

До слова, Путін заявив, що готовий до розмови з Трампом і навіть може самостійно зателефонувати йому. Водночас Трамп також заявив, що не виключає можливості телефонного дзвінка з російським диктатором.