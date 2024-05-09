У кількох областях України оголосили 2 рівень небезпеки через погоду

У ніч на 10 травня мешканцям трьох регіонів України варто міцніше загорнутися в ковдри та зачинити балкони. До них прийдуть заморозки.

До мінусів опуститься стовпчик термометра на півночі та північному сході країни. Жителям, яких областей, не пощастило, передає 24 Канал.

Дивіться також Зараз ситуація в енергетиці важка, але наступна атака зможе зробити її критичною, – Центренерго

Погодні аутсайдери

За повідомленням синоптиків, вночі по всій Україні середня температура повітря вночі коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла. Винятками стануть Сумщина, Луганщина та Харківщина. Туди навідаються сильні заморозки. Температура вночі становитиме 0 – 3 градусів морозу. Це другий рівень небезпеки.

: II рівень означає небезпечні погодні умови, які несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.

Загалом завтрашній день мине без опадів. Лише в Сумській і Чернігівській областях вдень місцями можливий невеликий дощ.

Вдень середня температура стрибатиме від 14 до 19 градусів тепла. На півдні та південному заході країни ці цифри вищі – 17 – 22 градуси. У Карпатах стовпчик термометра показуватиме від 10 до 15 градусів тепла.

У Дніпрі різко підніметься рівень води

До 13 травня можливі різкі коливання рівня води в Дніпрі внаслідок пропуску води через каскад дніпровських водосховищ.

Гідрологи попереджають, що в Києві та Вишгородському, Броварському і Бориспільському районах області рівень води досягатиме й утримуватиметься відміток затоплення заплав і понижених прирічкових територій.

Яким буде травень в Україні